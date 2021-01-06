Украина настаивает на своем требовании к Боснии и Герцеговине вернуть икону, месяц назад подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Об этом в среду, 6 января, в Twitter написал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина продолжает требовать возвращения иконы", - написал Кулеба.

Напомним, в середине декабря боснийцы подарили Лаврову 300-летнюю украинскую икону, якобы вывезенную из неподконтрольного Киеву Луганска. В связи с чем посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины. Однако вскоре МИД РФ вернул икону дарителям.

Впрочем, уже после этого бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич заявил, что православная икона была вывезена с Донбасса через территорию РФ и Сербии.

На это у Додика отреагировали заверением, что икона принадлежала семье из Сербии. Также председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал о планах вернуть реликвию ее прежним владельцам.