Онлайн-брифинг министра здравоохранения Максима Степанова, который транслировался в среду, 6 января, внезапно прервался. Не успело пройти и минуты с тех пор, как он начал говорить, как внезапно начали показывать девушек под елкой. После этого трансляция прервалась.

Это произошло на словах Степанова "Каждый имеет право знать реальную ситуацию, которая напрямую касается его". После этой фразы на экране появились девушки в платках, исполняющие под елкой украинскую рождественскую песню "Щедрик".

Отметим, что видео неудавшейся попытки брифинга главы МОЗ не осталось на официальных ресурсах министерства. Спустя некоторое время трансляция выступления Степанова возобновилась без помех. Технические неполадки в министерстве пока никак не объяснили.

Ранее мы писали, что глава МОЗ назвал причину стремительного падения числа новых случаев коронавируса в Украине.

Также "Страна" рассказывала, как Степанов не смог дозвониться в контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19.