9 января - 26-й день в лунном календаре, когда Луна находится в знаке зодиака Скорпион. В этот период всем знакам Зодиака полезно браться за новые начинания или заниматься разработкой проектов. Привыкать к новым обязательствам может быть нелегко. Особенно для трех представителей Зодиака - Близнецов, Дев и Рыб. Для остальных вызовы будут весьма посильными.

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Близнецы (22 мая - 21 июня)

Звезды могут преподать Близнецам урок любви. Чтобы справиться с поставленной задачей, необходимо работать над собой: меньше разбирательств и драм, проявлять чуткость по отношению к избраннику, не реагировать на плохое настроение и не зацикливаться на собственных амурных неудачах. Получить "любовь, похожую на сон" можно, если дать своему спутнику жизни ненадолго отдохнуть. И даже, если объект желаний не ответил на ваше смс спустя 3 минуты, не заниматься выяснением отношений. Поверьте, тучи скоро рассеются - и все наладится!

Дева (24 августа - 23 сентября)

Девы могут провалить самый главный экзамен в своей жизни - любовь к себе. Вам давно нужно понять, что счастье - осознанный и личный выбор каждого. Поэтому подумайте о том, как приблизить свое счастье. Возможно, ваша судьба связана с каким-то новым для вас занятием. Начните с малого - собирайте информацию, пробуйте делать первые шаги в этой сфере.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Пусть сегодня вместо вас поработает воображение. Представьте место, где вы бы хотели оказаться. А после этого хорошенько спланируйте, как мечту воплотить в жизнь. Проработайте все мелкие детали и нюансы. И порадуйтесь готовому плану на 2021 год. Он принесет не только реализацию, но и новые возможности. Рыбам, которые находятся в паре, звезды советуют найти совместный интерес, который укрепит чувства и поможет сблизиться.

Напомним, ранее "Страна" публиковала гороскоп здоровья на 2021 год для всех знаков Зодиака.

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