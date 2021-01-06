В среду, 6 января, американский президент Дональд Трамп заявил о прибытии многочисленных сторонников в Вашингтон на акцию в его поддержку в день, когда Конгресс США утвердит победу Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Вашингтон буквально наводнили люди, которые не хотят, чтобы осмелевшие леворадикальные демократы отобрали у них победу. Нашей стране нынешнее положение вещей надоело: люди не будут больше терпеть подобное", - написал он.

Трамп выразил надежду, что акцию его сторонников заметят как демократы, так и те республиканцы, которые не считают нужным оспаривать его поражение на прошедших президентских выборах.

Напомним, ранее Трамп анонсировал этот митинг в Вашингтоне в его поддержку. Он заявил, что в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

В Конгрессе США ждут противостояния во время утверждения голосования выборщиков сегодня, 6 января.

Тем временем нью-йоркские авиадиспетчеры получили сообщение с предупреждением о том, что сегодня в здание Конгресса США сегодня будет направлен самолет.