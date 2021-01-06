В Украине, где за минувшие сутки зафиксировали 6 911 случаев коронавируса, общее число подтвержденного диагноза Covid-19 достигло 1 090 496. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 6 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Если в предыдущие дни число областей, где за сутки выявляли менее ста случаев заражения достигало 13, то сегодня это всего 4 региона. Больше всего новых пациентов выявили в столице - там коронавирус подтвердился у 931 человека. В пяти регионах-антилидерах по числу новых случаев коронавируса этот показатель достиг 3374.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 января:

Киев - 115 300 (+931);

Винницкая область - 23 155 (+158);

Волынская область - 33 709 (+135);

Днепропетровская область - 60 476 (+225);

Донецкая область - 38 088 (+259);

Житомирская область - 40 263 (+88);

Закарпатская область - 28 676 (+76);

Запорожская область - 56 586 (+622);

Ивано-Франковская область - 43 873 (+120 );

Киевская область - 61 704 (+596);

Кировоградская область - 8 663 (+65);

Луганская область - 11 240 (+187);

Львовская область - 63 610 (+324);

Николаевская область - 32 680 (+120);

Одесская область - 73 950 (+668);

Полтавская область - 37 884 (+309);

Ровенская область - 42 012 (+243);

Сумская область - 41 710 (+115);

Тернопольская область - 34 620 (+161);

Харьковская область - 71 213 (+557);

Херсонская область - 18 435 (+117);

Хмельницкая область - 40 328 (+316);

Черкасская область - 40 746 (+345);

Черновицкая область - 40 903 (+139);

Черниговская область - 30 672 (+35).

Напомним, Украина вошла в десятку стран мира с самым большим числом смертей от коронавируса.

Также мы писали о том, что с 8 января в Украине начнет действовать локдаун и анонсировали, какие ограничения вступят в силу в этот день.