Более трех тысяч новых случаев коронавируса в Украине приходится всего на пять регионов. Статистика Минздрава
В Украине, где за минувшие сутки зафиксировали 6 911 случаев коронавируса, общее число подтвержденного диагноза Covid-19 достигло 1 090 496. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная 6 января пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Если в предыдущие дни число областей, где за сутки выявляли менее ста случаев заражения достигало 13, то сегодня это всего 4 региона. Больше всего новых пациентов выявили в столице - там коронавирус подтвердился у 931 человека. В пяти регионах-антилидерах по числу новых случаев коронавируса этот показатель достиг 3374.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 6 января:
Киев - 115 300 (+931);
Винницкая область - 23 155 (+158);
Волынская область - 33 709 (+135);
Днепропетровская область - 60 476 (+225);
Донецкая область - 38 088 (+259);
Житомирская область - 40 263 (+88);
Закарпатская область - 28 676 (+76);
Запорожская область - 56 586 (+622);
Ивано-Франковская область - 43 873 (+120 );
Киевская область - 61 704 (+596);
Кировоградская область - 8 663 (+65);
Луганская область - 11 240 (+187);
Львовская область - 63 610 (+324);
Николаевская область - 32 680 (+120);
Одесская область - 73 950 (+668);
Полтавская область - 37 884 (+309);
Ровенская область - 42 012 (+243);
Сумская область - 41 710 (+115);
Тернопольская область - 34 620 (+161);
Харьковская область - 71 213 (+557);
Херсонская область - 18 435 (+117);
Хмельницкая область - 40 328 (+316);
Черкасская область - 40 746 (+345);
Черновицкая область - 40 903 (+139);
Черниговская область - 30 672 (+35).
Напомним, Украина вошла в десятку стран мира с самым большим числом смертей от коронавируса.
Также мы писали о том, что с 8 января в Украине начнет действовать локдаун и анонсировали, какие ограничения вступят в силу в этот день.