Нью-йоркские авиадиспетчеры в понедельник, 4 января, получили сообщение с предупреждением о том, что 6 января в здание Конгресса США, который в этот день утвердит победу Джо Байдена на выборах президента США, будет направлен самолет.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News.

Издание пишет, что несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке в понедельник услышали такое предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий (здание, где заседают обе палаты Конгресса). Сулеймани (начальник иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани, которого 3 января 2020 ликвидировали по приказу президента США Дональда Трампа) будет отмщен".

Пентагон и другие госагентства были проинформированы об инциденте.

Отметим, что Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США в среду, 6 января, в 20:00 по киевскому времени.

Ранее Трамп анонсировал в этот день в Вашингтоне митинг в его поддержку. Он заявил, что в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы. Также мы писали о том, что президент отказался уходить из Белого дома и пообещал "адскую битву" с Байденом.

"Страна" подробно разбиралась, что может произойти в Конгрессе 6 января, во время утверждения результатов выборов президента США.