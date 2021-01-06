По состоянию на утро среды, 6 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 6 911 (+1 577 по сравнению с предыдущим днем). За сутки в стране Covid-19 выявили у 203 детей и 203 медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Общее число случаев коронавируса в Украине достигло 1 090 496. Из них 19 357 (+228 за сутки) оказались летальными. Выздоровели уже 761 898 (+14 490) пациентов с Covid-19. За сутки было госпитализировано 2 978 человек. Также сообщается о 52 968 проведенных вчера тестирований (в том числе методом ПЦР - 34 938, методом ИФА - 18 030).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Напомним, сегодня Кабинет министров примет окончательное решение касательно введения в Украине локдауна. Источник "Страны" в Офисе президента сообщил, что украинские власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия.

Ранее мы писали, что Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким приростом умерших от осложнений коронавирусной болезни.