Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за время его работы Штатам не удалось "добиться большого прогресса" в вопросах Донбасса и Крыма.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, опубликованном на сайте Госдепартамента.

На вопрос журналиста, видит ли Помпео какой-либо прогресс в вопросах Донбасса и Крыма и есть ли у него надежда на то, что "в конечном итоге русские уйдут с востока Украины или вернут" полуостров, госсекретарь ответил, что упомянутые конфликты являются "довольно замороженными".

"Русские дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Я сожалею об этом. Мы продолжаем делать то, что правильно для украинцев, будь то наша попытка остановить строительство "Северного потока 2" или решение президента (Дональда Трампа) предоставить украинцам смертоносное вооружение", - сказал глава Госдепа США.

По его словам, Штаты сделали для Украины "правильные вещи".

"Мы попытались укрепить способность украинского правительства защищаться от угроз, исходящих из России, как военных угроз, так и информационных угроз, угроз внутри Украины, энергетических угроз. Мы сделали все это, но, тем не менее, на юго-востоке Украины по-прежнему существует конфликт (...). Мы не добились большого прогресса, и европейцы также не добились большого прогресса в своих дипломатических усилиях. Я сожалею об этом. Я хочу, я бы хотел, чтобы мы добились большего прогресса", - добавил Помпео.

Ранее мы рассказывали, что после прихода к власти администрации демократа Джо Байдена куратором Украины может стать Майкл Карпентер. Он неоднократно в прошлом комментировал события в Украине, как правило, защищая НАБУ и прочие антикоррупционные структуры.

Также "Страна" разбиралась, что изменится в отношениях между США и Украиной после избрания Байдена президентом.