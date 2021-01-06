Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении в стране локдауна с четверга, 7 января, в связи с активным распространением нового штамма коронавируса, впервые выявленного в Великобритании.

Об этом он заявил в ходе заседания кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства.

"Больницы предупреждают нас, что мы вступаем в самую опасную волну со времени начала пандемии. Министерство здравоохранения и эксперты предупреждают нас, что мы находимся в чрезвычайной ситуации и что если мы не будем действовать немедленно, то потеряем много сотен израильтян", - заявил Нетаньяху.

Премьер сказал о необходимости ввести жесткий и немедленный карантин и продолжить кампанию по массовой вакцинации населения от коронавируса. Локдаун начнется уже в четверг, 7 января, и продлится две недели.

С начала пандемии в Израиле зарегистрировано 448 173 подтвержденных случая коронавируса, скончались 3 445 человек, гласят данные института Джона Хопкинса.

Напомним, недавно министерство здравоохранения Израиля одобрило использование вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna. Этот препарат, наряду с вакциной от Pfizer/BioNTech будет применяться в рамках кампании по вакцинации, которая началась в стране 19 декабря.

Тем временем источник в украинском Офисе президента заявил "Стране", что власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия. Ожидается, что окончательное решение будет принято сегодня на заседании правительства.