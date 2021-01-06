Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту США Дональду Трампу, что у него нет достаточных полномочий, чтобы изменить результаты выборов в день их утверждения в Конгрессе 6 января.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным журналистов, во вторник, 5 января, в ходе еженедельного обеда с президентом, Пенс сказал Трампу, что не верит, что у него есть право заблокировать подтверждение Конгрессом победы демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Данное заявление якобы было сделано вице-президентом за несколько часов до того, как Трамп сообщил в Twitter, что "вице-президент имеет право отклонять обманным путем выбранных избирателей".

Позже Трамп опроверг эту публикацию. Соответствующее заявление обнародовал его предвыборный штаб.

"Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня - это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что вице-президент имеет полномочия, чтобы действовать", - говорится заявлении Трампа.



Также действующий президент назвал выборы в оспариваемых им штатах "коррумпированными" и "не соответствующими конституции", и в следствие этого "незаконными".



Кроме того, президент заявил, что американская конституция дает Пенсу "ряд возможностей".

"Он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения и сертификации. Он может также отменить сертификацию незаконных и коррумпированных результатов и послать их в палату представителей для голосования из расчета "один штат - один голос", - добавил Трамп.

Примечательно, что штаб Трампа поторопился опровергнуть сообщение New York Times и сначала оставил в своем заявлении дату "5 января 2020 года". Позже эту информацию исправили на верную.

Напомним, в среду, 6 января, состоится последний этап утверждения избранного президента США. Члены Конгресса США рассмотрят вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года и примут решения касательно сертификации голосования коллегии выборщиков, большинство которых отдали голоса демократу Джо Байдену. Члены Палаты представителей и сенаторы встретятся на совместном заседании, начало которого запланировано на 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

Председателем на совместном заседании двух палат будет вице-президент США Майк Пенс. Он будет вскрывать запечатанные сертификаты от каждого штата с результатами голосования и передавать их специально назначенным лицам из числа конгрессменов, которые будут их озвучивать. На основе этих данных проводится официальный подсчет голосов выборщиков.

Ранее "Страна" анализировала, может ли Трамп и его команда на этом этапе предотвратить объявление о победе Байдена.