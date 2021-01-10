Нидерландские психологи изучили отношения с окружающими тех, кто предпочитает проводить много времени в одиночестве. Как выяснилось, они чаще других подвергаются социальному исключению.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Очевидно, что предпочтение уединения может сказаться на отношениях с другими людьми: окружающие, считая человека одиночкой, интровертом или социофобом, могут отталкивать его от себя, даже если сам человек этого не хочет. Однако научно это наблюдение доказано не было. Проверить связь между уединением и социальным исключением решили сотрудники Тильбургского университета. Для этого они провели пять разных исследований, в которых приняли участие 1823 человека.

В первом исследовании 473 добровольца заполнили опросники о предпочтении уединения (он состоял из 16 утверждений вроде "Мне нужно проводить определенное время в одиночестве ежедневно") и опыта социального исключения (8 утверждений вроде "В большинстве ситуаций люди не включают меня в свою группу"). Ученые обнаружили положительную корреляцию между предпочтением уединения и опытом социального исключения: тех участников, которые больше времени проводили в одиночестве, чаще исключали из общества.

Второе исследование (280 участников) было похоже на первое - с тем отличием, что, помимо собственного опыта, добровольцам также необходимо было заполнить опросник за члена семьи, близкого друга и знакомого (разумеется, субъективно и с собственной точки зрения). Как и в первом исследовании, предпочтение к уединению как самих участников, так и описанных ими людей положительно коррелировало с опытом социального исключения.

В третьем исследовании принял участие 141 человек. Добровольцев случайным образом разделили на две группы, каждой из которых дали описание гипотетического человека либо с высокой потребностью в уединении, либо с низкой. Прочитав описание, участники заполнили опросник о социальном исключении, утверждения в котором на этот раз касались гипотетического человека (например, "Находясь в компании с этим человеком, я бы уделял ему меньше внимания"), а также ответили на один вопрос о том, предпочитает ли описанный человек уединение.

Участники, которые оценивали человека с высокой потребностью в уединении, в действительности считали его тягу к одиночеству высокой, а также проявляли к нему больше социального исключения, чем к человеку, описание которого соответствовало низкой потребности в уединении.

Четвертое исследование (138 участников) было похоже на третье, но в нем участников разбили не на две, а на три группы, и каждой дали посмотреть ответы в опросниках, которые предоставили три человека: с низкой, средней и высокой потребностью в уединении. Эту потребность участникам необходимо было оценить самостоятельно по ответам, а затем снова оценить утверждения из опросника о социальном исключении.

В целом, участники верно оценивали предпочтение уединения других людей, и оценка возможности их социального исключения также возрастала с ростом потребности в одиночестве, хотя разница в социальном исключении людей со средним и низким предпочтением к одиночеству оказалось статистически незначимой. А вот тех, кто предпочитал уединение больше остальных, исключали больше.

Наконец, в последнем, пятом, исследовании ученые решили подробнее рассмотреть возможные причины социального исключения одиночек. Они сосредоточились на двух возможных факторах: на том, что другие люди могут считать тех, кто предпочитает уединение, не очень приятными в общении, и на том, что одиночки производят впечатление людей, которые попросту не хотят общаться.

Всего в последнем исследовании приняли участие 792 добровольца, задание было таким же, как в четвертом исследовании, но участников разделили на две группы так, как в третьем исследовании. Таким образом, они оценивали опросники людей, которые предпочитали проводить в одиночестве много или мало времени. Затем участников попросили заполнить опросник на социальное исключение, а также небольшой опросник о его причинах: три утверждения в нем касались оценки общения (например, "Мне кажется, что мне бы не очень понравилось общаться с этим человеком"), а еще три - оценки состояния самого человека (например, "Мне кажется, ему бы не очень хотелось со мной общаться").

Как и предполагалось, участники правильно оценивали нужду других людей в уединении, и эта оценка коррелировала с тем, насколько сильно они предпочитали социально исключать их. Также социальное исключение было связано как с повышенным беспокойством о том, что общение с человеком не удастся, так и с тем, что самому человеку будет неприятно - но влияние первого фактора все же было больше.

Авторы работы экспериментально подтвердили связь между нуждой в уединении и социальным исключением: тех, кто предпочитает проводить много времени в одиночестве, могут хуже принимать в обществе. При этом это исключение по большей части обусловлено тем, как люди оценивают общение с одиночкой. По-видимому, предпочитающий уединение человек в действительности производит впечатление кого-то, с кем может быть тяжело или неприятно общаться.

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