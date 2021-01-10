Камерам видеонаблюдения за животными в китайском природном парке удалось запечатлеть двух панд, которые среди ночи на миг соприкоснулись носами. Многим это движение напомнило поцелуй.

Об этом сообщает ТСН.

Так, расположенный на северо-западе Китая Парк дикой природы, где проживает около сотни гигантских панд, поделился видео "поцелуя" животных. Так как сотрудники парка не вмешиваются в жизнь панд, следить за ними приходится через камеры.

По информации исследователей, панды, как и люди, выражают свои романтические чувства при помощи поцелуя.

Напомним, в гонконгском Ocean Park две большие панды успешно спарились после 10 лет безуспешных попыток. Этому поспособствовал карантин в зоопарке, который позволил животным уединиться без присутствия людей.

Как сообщала "Страна", ученые из Китайской академии наук в Пекине благодаря исследованию ДНК смогли выявить новый вид красных или малых панд.