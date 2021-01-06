Конституционный суд послал Зеленского. Пока скрытно

Конституционный суд снова вышел на тропу войны с президентом. Вчера он собрался, чтобы рассмотреть указ Владимира Зеленского об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого от исполнения обязанностей, и по итогу выдал фактически антипрезидентское заявление.

Формально в нем, правда, нет отказа выполнять указ, есть только "выражение обеспокоенности". Однако смысл заявления однозначен: Зеленский превысил полномочия и потому может выбросить свой указ в корзину.

Аргументы таковы: а) высшую силу в Украине имеет Конституция, б) органы власти (включая президента) должны действовать только в рамках Конституции, в) Конституция определяет порядок отстранения судьи КС (и указ этому порядку не соответствует).

Наконец, самый главный абзац: "Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и законом Украины "О Конституционном суде Украины".

Поскольку в перечне "руководства для действия" указ президента отсутствует, то Тупицкий будет продолжать работать, не глядя на какие-то непонятные бумажки, присылаемые с Банковой.

Тот факт, что судьи послали Зеленского не прямо, а завуалированно, означает лишь отсрочку в возобновлении "военных действий" до следующей недели. Ведь для того, чтобы у президента появился повод публично возмутиться невыполнением указа, нужно, чтобы КС провел заседание с участием (и под руководством) Тупицкого. Тогда он может реагировать публично.

Хотя понятно, что смотрящий от президента в КС Федор Вениславский уже все разъяснил Зеленскому, и тот попытается принять непубличные меры во исполнение своего указа (то есть не допустить заседания с участием Тупицкого). Но все эти меры будут выглядеть незаконными и дадут еще один аргумент судьям, чтобы выставить гаранта Конституции в неприглядном виде – прежде всего, в глазах Запада.

Собственно, весь расчет КС строится на том, чтобы Зеленский выглядел в этой истории "узурпатором" и после реакции Запада отступил.

Причем, судя по всему, к такому результату все и идет, поскольку на данный момент гаранту не удалось реализовать свой план – сколотить пропрезидентское большинство в суде. И если не удастся сделать это в ближайшие несколько дней, то фиаско Банковой станет неизбежным.

Локдаун будет с туалетной бумагой. Если будет

Еще менее определенной, чем ситуация с Конституционным судом, является ситуация с локдауном, до которого осталось всего два дня.

Вчера правительство так и не дало четкого ответа на то, вступит ли в силу его собственное постановление о начале жесткого карантина 8 января.

С одной стороны, ширятся слухи, что локдаун перенесут.

С другой стороны, вчера правительство внесло уточнение к постановлению о карантине, разрешающее супермаркетам во время локдауна торговать бытовой химией и прессой.

Принимать такое уточнение пришлось потому, что из предыдущего текста представительство Американской торговой палаты в Украине сделало вывод, что супермаркетам и другим продуктовым магазинам можно будет с 8 января продавать только продукты питания.

Хотя очевидно, что Кабмин имел в виду совсем другое (продуктовые магазины могут работать, а непродуктовые – нет), но при переносе мыслей на бумагу они оказались искажены. Поэтому пришлось исправить это искажение.

Однако теперь может возникнуть другая проблема: снова получается ситуация, когда разные торговые сети ставят в разные условия. Проще говоря, "АТБ" или "Варус" могут продавать стиральные порошки, зубную пасту или туалетную бумагу, а "Ватсонс" – нет. И волна критики по этому поводу неизбежна.

Но идти на дальнейшие уступки нельзя, потому что, если разрешить работу магазинам бытовой химии, то цепочка потянется еще дальше (почему "Ватсонс" может продавать духи, а "Брокард" – нет, и т. д.). И тогда, в конце концов, закрытыми окажутся только кинотеатры.

Впрочем, повторимся, вероятность того, что правительство каким-то образом изменит режим локдауна (сократит срок его действия, перенесет его или смягчит условия) также остается.

Решение правительство обещает принять уже сегодня.

Аваков начинает битву за Харьков

Сенсация местного масштаба: министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Харьков, собрал всех руководителей своего ведомства в области и на этом совещании торжественно объявил, что Харьков – "ментовский город" и что "никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править".

Хотя фраза прозвучала на "ментовском" совещании, адресовалась она не присутствующим. Это ясно хотя бы из того, что из всего совещания пресс-центр МВД нарезал четырехминутный ролик для публикации на "Ютубе" и в этом ролике весьма неоднозначную с точки зрения Киева фразу оставил. Чем министр внутренних дел показал, что ему сейчас не до общенациональных проблем, потому что на кону – родной для него Харьков.

Конечно, Аваков родился не в Харькове, но все его становление как личности, как бизнесмена и как политика прошло в Первой столице. И так произошло, что, будучи пять лет губернатором Харьковской области и уже почти семь лет министром внутренних дел Украины, в течение последних 10 лет он в родном городе был оппозицией. Просто потому, что харьковской реальной властью тогда был Геннадий Кернес.

Их конфликт был, наверное, самым давним в стране: его корни уходят еще в 1990-е годы, когда оба были бизнесменами местного уровня и владели конкурирующими телеканалами, крутившими пиратское кино. В 2004-05 годах оба ненадолго оказались в "Нашей Украине", но ужиться там не могли, и Кернес ушел в Партию регионов, чтобы через год стать теневым (при Добкине), а потом и реальным мэром города.

Смерть Кернеса означает, что у Авакова есть шанс наконец взять власть в Харькове. И этот процесс уже начался. И.о. мэра города стал Игорь Терехов - близкий к главе МВД человек. В целом окружение Кернеса уже начало постепенно дрейфовать к министру (показателем чего являются заявления друзей умершего мэра, что Аваков не причастен к покушению на Кернеса, хотя последний при жизни говорил ровно другое).

Поэтому сейчас для министра важно закрепить этот тренд. В том числе и на будущих выборах мэра города, где, скорее всего, он сделает ставку на Терехова.

И потому на "ментовском" совещании Аваков послал сразу два сигнала. Один – местной элите: ей он дал понять, что является самой реальной силой в регионе. Другой – харьковчанам, к которым обратился фактически по тезисам покойного Евгения Кушнарева: в Харькове будет харьковская власть, и ни чужаки, ни националисты не пройдут.

Соцопросы: "слуги" теряют, "ОПЗЖ" находит

Вчера группа "Рейтинг" последней из серьезных социологических компаний опубликовала результаты своего новогоднего опроса. И, среди прочего, сообщила данные о том, сколько граждан страны празднуют православно-греко-католическое Рождество (7 января), а сколько – католическое (25 декабря). 77% выбрали только 7 января, 3% – только 25 декабря, так что на этом можно ставить точку в данном споре.

А вот остальные – политические – споры только начинаются. Данные "Рейтинга" по президентским и партийным рейтингам несколько отличаются от того, что на прошлой неделе опубликовали конкуренты (отрыв Зеленского от Бойко – 9%, "Слуга народа" впереди "ОПЗЖ" на 3%), однако даже они подтверждают озвученную ранее тенденцию: позиции президента и – особенно – его партии слабеют, позиции Юрия Бойко и его "Оппозиционной платформы" усиливаются (причем разница между "ОПЗЖ" и "слугами" во всех раскладах – в пределах статистической погрешности), в то время как Петр Порошенко и его "Евросолидарность" стоят на месте, а остальные (включая Юлию Тимошенко и ее "Батькивщину" конкурентами вообще не являются.

Но самое ключевое, о чем пока не говорят, но что подразумевают социологи: у Зеленского и "Слуги народа" нет перспектив для роста, а у Бойко и "ОПЗЖ" есть, причем за счет президента и его партии. Это значит, что уже в ближайшие месяцы все соцопросы покажут лидерство "Оппоплатформы", а Бойко до конца года сравняется с Зеленским или даже выйдет вперед.

Такой вариант развития событий практически неизбежен. Изменить его может только президент, если кардинально сменит политику в плане выполнения своего предвыборного обещания номер один – мира. Но он этого не сделает.

Трамп готовит последний удар

Сегодня Конгресс США должен утвердить итоги президентских выборов.

Казалось бы, речь идет о формальности, поскольку Джо Байден уже признан будущим главой государства всем миром и всеми инстанциями в самих Штатах, однако Дональд Трамп, похоже, не складывает оружие. Вчера он заявил, что не даст Байдену и демократам "захватить" Белый дом.

Конечно, никто не верит, что из последней попытки Трампа что-то выйдет. Однако сам факт того, что утверждение результатов выборов обеими палатами Конгресса из формальности превращается в последнее противостояние кандидатов и их партий, означает, что демократическая система США дает самый серьезный сбой за всю ее историю после Гражданской войны 1861-65 годов.

Байдену придется столкнуться с ситуацией, когда половина страны не считает его президентом. Для нас это дело обычное (в 2005-10 годах половина страны не считала президентом Ющенко, а в 2010-14 годах – Януковича), но известно, чем это "обычное дело" закончилось. И даже если Байдену удастся без осложнений досидеть свой четырехлетний срок в Белом доме, в 2024 году кризис демократической системы будет гораздо сильнее и может привести к катастрофе.

А пока мы можем наблюдать, как делаются первые шаги к ней. Сегодня Америка со скандалом получит полулегитимного президента, который и поведет ее к краху.