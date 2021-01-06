Дело идет к проигрышу Банковой в войне с КС. Фото: Facebook/ ConstitutionalCourtofUkraine
Дело идет к проигрышу Банковой в войне с КС. Фото: Facebook/ ConstitutionalCourtofUkraine

Конституционный суд послал Зеленского. Пока скрытно

Конституционный суд снова вышел на тропу войны с президентом. Вчера он собрался, чтобы рассмотреть указ Владимира Зеленского об отстранении председателя КСУ Александра Тупицкого от исполнения обязанностей, и по итогу выдал фактически антипрезидентское заявление.

Формально в нем, правда, нет отказа выполнять указ, есть только "выражение обеспокоенности". Однако смысл заявления однозначен: Зеленский превысил полномочия и потому может выбросить свой указ в корзину.

Аргументы таковы: а) высшую силу в Украине имеет Конституция, б) органы власти (включая президента) должны действовать только в рамках Конституции, в) Конституция определяет порядок отстранения судьи КС (и указ этому порядку не соответствует).

Наконец, самый главный абзац: "Судья Конституционного суда Украины осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и законом Украины "О Конституционном суде Украины".

Поскольку в перечне "руководства для действия" указ президента отсутствует, то Тупицкий будет продолжать работать, не глядя на какие-то непонятные бумажки, присылаемые с Банковой.

Тот факт, что судьи послали Зеленского не прямо, а завуалированно, означает лишь отсрочку в возобновлении "военных действий" до следующей недели. Ведь для того, чтобы у президента появился повод публично возмутиться невыполнением указа, нужно, чтобы КС провел заседание с участием (и под руководством) Тупицкого. Тогда он может реагировать публично.

Хотя понятно, что смотрящий от президента в КС Федор Вениславский уже все разъяснил Зеленскому, и тот попытается принять непубличные меры во исполнение своего указа (то есть не допустить заседания с участием Тупицкого). Но все эти меры будут выглядеть незаконными и дадут еще один аргумент судьям, чтобы выставить гаранта Конституции в неприглядном виде – прежде всего, в глазах Запада.

Собственно, весь расчет КС строится на том, чтобы Зеленский выглядел в этой истории "узурпатором" и после реакции Запада отступил.

Причем, судя по всему, к такому результату все и идет, поскольку на данный момент гаранту не удалось реализовать свой план – сколотить пропрезидентское большинство в суде. И если не удастся сделать это в ближайшие несколько дней, то фиаско Банковой станет неизбежным.

Локдаун будет с туалетной бумагой. Если будет

Магазинам разрешили торговать бытовой химией

Еще менее определенной, чем ситуация с Конституционным судом, является ситуация с локдауном, до которого осталось всего два дня.

Вчера правительство так и не дало четкого ответа на то, вступит ли в силу его собственное постановление о начале жесткого карантина 8 января. 

С одной стороны, ширятся слухи, что локдаун перенесут. 

С другой стороны, вчера правительство внесло уточнение к постановлению о карантине, разрешающее супермаркетам во время локдауна торговать бытовой химией и прессой.

Принимать такое уточнение пришлось потому, что из предыдущего текста представительство Американской торговой палаты в Украине сделало вывод, что супермаркетам и другим продуктовым магазинам можно будет с 8 января продавать только продукты питания.

Хотя очевидно, что Кабмин имел в виду совсем другое (продуктовые магазины могут работать, а непродуктовые – нет), но при переносе мыслей на бумагу они оказались искажены. Поэтому пришлось исправить это искажение.

Однако теперь может возникнуть другая проблема: снова получается ситуация, когда разные торговые сети ставят в разные условия. Проще говоря, "АТБ" или "Варус" могут продавать стиральные порошки, зубную пасту или туалетную бумагу, а "Ватсонс" – нет. И волна критики по этому поводу неизбежна.

Но идти на дальнейшие уступки нельзя, потому что, если разрешить работу магазинам бытовой химии, то цепочка потянется еще дальше (почему "Ватсонс" может продавать духи, а "Брокард" – нет, и т. д.). И тогда, в конце концов, закрытыми окажутся только кинотеатры.

Впрочем, повторимся, вероятность того, что правительство каким-то образом изменит режим локдауна (сократит срок его действия, перенесет его или смягчит условия) также остается.

Решение правительство обещает принять уже сегодня.

Аваков начинает битву за Харьков

Аваков попытается завоевать Харьков

Сенсация местного масштаба: министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Харьков, собрал всех руководителей своего ведомства в области и на этом совещании торжественно объявил, что Харьков – "ментовский город" и что "никакие националисты, никакие бандюки, никакие, так сказать, боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править".

Хотя фраза прозвучала на "ментовском" совещании, адресовалась она не присутствующим. Это ясно хотя бы из того, что из всего совещания пресс-центр МВД нарезал четырехминутный ролик для публикации на "Ютубе" и в этом ролике весьма неоднозначную с точки зрения Киева фразу оставил. Чем министр внутренних дел показал, что ему сейчас не до общенациональных проблем, потому что на кону – родной для него Харьков.

Конечно, Аваков родился не в Харькове, но все его становление как личности, как бизнесмена и как политика прошло в Первой столице. И так произошло, что, будучи пять лет губернатором Харьковской области и уже почти семь лет министром внутренних дел Украины, в течение последних 10 лет он в родном городе был оппозицией. Просто потому, что харьковской реальной властью тогда был Геннадий Кернес.

Их конфликт был, наверное, самым давним в стране: его корни уходят еще в 1990-е годы, когда оба были бизнесменами местного уровня и владели конкурирующими телеканалами, крутившими пиратское кино. В 2004-05 годах оба ненадолго оказались в "Нашей Украине", но ужиться там не могли, и Кернес ушел в Партию регионов, чтобы через год стать теневым (при Добкине), а потом и реальным мэром города.

Смерть Кернеса означает, что у Авакова есть шанс наконец взять власть в Харькове. И этот процесс уже начался. И.о. мэра города стал Игорь Терехов - близкий к главе МВД человек. В целом окружение Кернеса уже начало постепенно дрейфовать к министру (показателем чего являются заявления друзей умершего мэра, что Аваков не причастен к покушению на Кернеса, хотя последний при жизни говорил ровно другое).

Поэтому сейчас для министра важно закрепить этот тренд. В том числе и на будущих выборах мэра города, где, скорее всего, он сделает ставку на Терехова.

И потому на "ментовском" совещании Аваков послал сразу два сигнала. Один – местной элите: ей он дал понять, что является самой реальной силой в регионе. Другой – харьковчанам, к которым обратился фактически по тезисам покойного Евгения Кушнарева: в Харькове будет харьковская власть, и ни чужаки, ни националисты не пройдут.

 

Соцопросы: "слуги" теряют, "ОПЗЖ" находит

Бойко наращивает рейтинг

Вчера группа "Рейтинг" последней из серьезных социологических компаний опубликовала результаты своего новогоднего опроса. И, среди прочего, сообщила данные о том, сколько граждан страны празднуют православно-греко-католическое Рождество (7 января), а сколько – католическое (25 декабря). 77% выбрали только 7 января, 3% – только 25 декабря, так что на этом можно ставить точку в данном споре.

А вот остальные – политические – споры только начинаются. Данные "Рейтинга" по президентским и партийным рейтингам несколько отличаются от того, что на прошлой неделе опубликовали конкуренты (отрыв Зеленского от Бойко – 9%, "Слуга народа" впереди "ОПЗЖ" на 3%), однако даже они подтверждают озвученную ранее тенденцию: позиции президента и – особенно – его партии слабеют, позиции Юрия Бойко и его "Оппозиционной платформы" усиливаются (причем разница между "ОПЗЖ" и "слугами" во всех раскладах – в пределах статистической погрешности), в то время как Петр Порошенко и его "Евросолидарность" стоят на месте, а остальные (включая Юлию Тимошенко и ее "Батькивщину" конкурентами вообще не являются.

Но самое ключевое, о чем пока не говорят, но что подразумевают социологи: у Зеленского и "Слуги народа" нет перспектив для роста, а у Бойко и "ОПЗЖ" есть, причем за счет президента и его партии. Это значит, что уже в ближайшие месяцы все соцопросы покажут лидерство "Оппоплатформы", а Бойко до конца года сравняется с Зеленским или даже выйдет вперед.

Такой вариант развития событий практически неизбежен. Изменить его может только президент, если кардинально сменит политику в плане выполнения своего предвыборного обещания номер один – мира. Но он этого не сделает.

Трамп готовит последний удар

Конгресс должен утвердить итоги выборов президента

Сегодня Конгресс США должен утвердить итоги президентских выборов.

Казалось бы, речь идет о формальности, поскольку Джо Байден уже признан будущим главой государства всем миром и всеми инстанциями в самих Штатах, однако Дональд Трамп, похоже, не складывает оружие. Вчера он заявил, что не даст Байдену и демократам "захватить" Белый дом.

Конечно, никто не верит, что из последней попытки Трампа что-то выйдет. Однако сам факт того, что утверждение результатов выборов обеими палатами Конгресса из формальности превращается в последнее противостояние кандидатов и их партий, означает, что демократическая система США дает самый серьезный сбой за всю ее историю после Гражданской войны 1861-65 годов.

Байдену придется столкнуться с ситуацией, когда половина страны не считает его президентом. Для нас это дело обычное (в 2005-10 годах половина страны не считала президентом Ющенко, а в 2010-14 годах – Януковича), но известно, чем это "обычное дело" закончилось. И даже если Байдену удастся без осложнений досидеть свой четырехлетний срок в Белом доме, в 2024 году кризис демократической системы будет гораздо сильнее и может привести к катастрофе.

А пока мы можем наблюдать, как делаются первые шаги к ней. Сегодня Америка со скандалом получит полулегитимного президента, который и поведет ее к краху.

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