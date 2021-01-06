Члены законодательного органа США, Конгресса, 6 января сертифицируют (то есть утвердят) результаты президентских выборов, состоявшихся в 2020 году. Им предложат одобрить победу демократа Джо Байдена.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Члены Палаты представителей и сенаторы встретятся на совместном заседании, которое начнется в 13:00 по местному времени (в 20:00 по Киеву).

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведения требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Председательствовать на совместном заседании двух палат будет вице-президент США Майк Пенс. Он вскроет запечатанные сертификаты от каждого штата с результатами голосования и передаст их специально назначенным лицам из числа конгрессменов, которые их озвучат. На основе этих данных проведут официальный подсчет голосов выборщиков.

Американские издания отмечают, что обычно этот процесс проходит довольно быстро и занимает менее получаса. Однако в соответствии с регламентом, в случае, если имеются возражения относительно результатов, полученных от какого-либо штата, их можно озвучить - и тогда заседание затягивается.

Возражение должно быть подано в письменном виде от члена Палаты представителей и сенатора. Если таковое имеется, то обе палаты расходятся, и каждый конгрессмен может высказаться, но не более чем в пятиминутной речи.

Затем проходит голосование отдельно в Палате представителей и Сенате. Необходимо простое большинство для одобрения поданного обращения.

Наблюдатели заявляют, что с учетом напряженности американской политической ситуации процедура сертификации, которая обычно является простой формальностью, на этот раз может занять несколько часов.

Как минимум два республиканца из Палаты представителей уже сказали о своих планах выступить с возражением против утверждения в Конгрессе или поддержать такую инициативу: это Мо Брукс от штата Алабама и недавно избранный член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Их инициативу готовы поддержать многочисленные однопартийцы-конгрессмены, в том числе лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти.

Западные эксперты напоминают, что в Палате представителей большинство у демократов, и по этой причине, скорее всего, любая попытка оспорить результат выборов будет блокирована при голосовании.

Кроме того, группа сенаторов намерена потребовать формирования Конгрессом специальной комиссии для рассмотрения данных о нарушениях на выборах. Только при таком условии они будут готовы сертифицировать результаты голосования. Одним из авторов этой инициативы является влиятельный сенатор от Техаса Тед Круз. При этом далеко не все сенаторы-республиканцы поддерживают эту идею: многие считают ее обреченной на неудачу.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января принесет присягу и вступит в должность.

Как писала "Страна", Дональд Трамп отказался передавать власть избранному президенту Джо Байдену.

Трамп также напомнил вице-президенту Майку Пенсу, что тот в Конгрессе может отклонить голоса выборщиков за Байдена, полученных, по его мнению, обманным путем.