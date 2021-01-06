Появилось расписание матчей футбольного клуба "Шахтер" в Анталье, где чемпион Украины проведет первый зимний сбор для подготовки в старту в весенней части Лиги Европы, где его соперником станет израильский "Маккаби".

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Активная подготовка начнется с 17 января, а первый матч состоится уже 21-го числа. Расписание матчей первого сбора (по киевскому времени):

21 января, 18:00. "Шахтер" – "Лех" (Познань, Польша)

23 января, 18:00. "Шахтер" – "Лудогорец" (Разград, Болгария)

25 января, 18:00. "Шахтер" – "Марибор" (Марибор, Словения)

26 января, 12:00. "Шахтер" – "Слован" (Братислава, Словакия)

Все матчи покажут в прямом эфире на Shakhtar TV и в сервисе Shakhtar Club.

Уже 26 января украинская команда вместе с Луишом Каштру планирует вернуться в Киев на отдых, но спустя несколько дней улетит но второй турецкий сбор.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Динамо" (Киев) сыграет с бельгийским "Брюгге", а "Шахтер" (Донецк) - с "Маккаби" Тель-Авив (Израиль). Это определилось в результате жеребьевки в в Ньоне, которая прошла в понедельник, 14 декабря. "Шахтер" первый матч проведет в гостях, а "Динамо" начнет в Киеве. Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Всего борьбу за трофей продолжают 32 команды.

Как сообщала "Страна", главный тренер донецкого клуба "Шахтер" Луиш Каштру, комментируя жребий 1/16 финала Лиги Европы, отметил, что матчи после зимней паузы всегда очень сложные.