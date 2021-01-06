Один из самых больших и известных публичных домов Европы - расположенный в немецком Кельне "Паша" - подтвердил информацию о банкротстве. Причиной разорения бизнеса оказания интимных услуг стала начавшаяся в марте 2020 года пандемия коронавируса.

О крахе борделя написало издание Deutsche Welle.

Бордель занимает большое 11-этажное здание на 120 номеров, которое открылось в первой половине 1970-х годов. Кроме приватных комнат, в заведении имеется бар, ночной клуб, кафе для сотрудников, парикмахерская и другая инфраструктура.

Дамы, занимавшиеся проституцией в "Паше", работали самостоятельно: официально снимали номера, платили налоги и так далее. Непосредственно в штате борделя насчитывалось около шестидесяти человек, включая охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров и уборщиц.

До пандемии особенно много посетителей в борделе бывало во время крупных международных ярмарок, проходивших в городе.

Однако сейчас из-за карантина весь обслуживающий персонал и проститутки оказались не у дел. Сотрудников уволили в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства.

Управляющая борделем компания больше не в состоянии оплачивать текущие расходы - шестизначную сумму в евро ежемесячно.

Вообще весенний и нынешний локдауны в Германии и ограничения, действовавшие между ними, особенно сильно ударили по отрасли интим-услуг. Легально их оказывать в Европе сейчас нельзя. Например, власти Брюсселя в сентябре запретили проституцию для замедления распространения коронавирусной инфекции в городе.

На финансовые трудности из-за пандемии жалуются и многие артисты, в частности российский актер Леонид Ярмольник.