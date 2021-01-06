В Министерстве образования и науки рассказали о начале подключения школ к электронным дневникам и электронным классным журналам. До конца 2021 года планируется перевести на такую систему все столичные школы.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"После успешного тестирования модуля электронных журналов и электронных дневников Минобразования начало активное распространение сервиса среди школ, которые еще не имеют их в пользовании, на бесплатной основе", указано в сообщении.

Так называемый E-Journal, по мнению МОН, простой в использовании и обладает удобным интерфейсом. При помощи системы можно просматривать оценки ребенка, узнавать информацию об учебниках, расписании уроков, следить за посещаемостью, выполнением домашнего задания, советами учителей и деятельностью ребенка в целом. Всю информацию в базу данных будут вносить учителя, а родители и дети при помощи индивидуального пароля только получают к ним доступ. То есть, редактировать информацию по своему усмотрению ребенок не сможет.

"Разработанный функционал модуля E-Journal сегодня является объективно компромиссным с учетом необходимости оперативного внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс во всех школах страны", заявил заместитель министра образования и науки по вопросам цифровизации Артур Селецкий.

За первые дни работы сервиса в открытом режиме к модулю E-Journal подключились более 100 школ.

Как утверждают в МОН, чтобы подключить журнал, необходимо:

Шаг 1. Школа направляет на электронный адрес "Институт образовательной аналитики" (ejournal@iea.gov.ua) запрос о подключении с обязательным указанием следующей информации:

регион (область);

город / ОТГ;

название учебного заведения с указанием его ID в системе ДИСО;

ЕГРПОУ учебного заведения;

ФИО ответственного лица (администратора);

электронный адрес ответственного лица (администратора);

телефон ответственного лица (администратора).

Шаг 2."Институт образовательной аналитики" рассматривает обращения, создает в E-Journal администратора для данного заведения с соответствующими правами доступа.

Шаг 3. Система E-Journal автоматически генерирует права доступа и направляет приглашение на указанный электронный адрес администратора учебного заведения.

Шаг 4. Ответственное лицо, получив права доступа, авторизуется в системе и начинает работу.

Напомним, в Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. Уже подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля.

Как сообщала "Страна", в Минобразования Украины заявляют, что карантин или другие чрезвычайные обстоятельства в стране, из-за которых школьники временно не могут посещать учебные заведения, не требуют обязательного перевода учащихся на дистанционку. В ведомстве полагают, что обучение должно быть смешанным.