Кожара может выйти на свободу только после внесения огромного залога. Фото: Facebook/ leonid.kozhara

Киево-Святошинский суд в рамках рассмотрения дела об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого в доме бывшего главы МИД Леонида Кожары оставил подозреваемого экс-чиновника в СИЗО до 5 марта. Суд также предусмотрел возможность внесения залога в 14 миллионов гривен.

Об этом написала в Фейсбуке дочь погибшего Катерина Старицкая.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн (такой же, как и был ранее). Судья Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников", - сообщила девушка.

Она добавила, что следующее заседание по делу назначено на 14 января на 14:00 в том же Киево-Святошинском суде.

Скриншот из Фейсбук Катерины Старицкой

Ранее "Страна" приводила три основные версии гибели Старицкого, которая произошла 21 февраля прошлого года.

Также мы писали, что через месяц после смерти бизнесмена Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться