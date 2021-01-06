Киево-Святошинский суд в рамках рассмотрения дела об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого в доме бывшего главы МИД Леонида Кожары оставил подозреваемого экс-чиновника в СИЗО до 5 марта. Суд также предусмотрел возможность внесения залога в 14 миллионов гривен.

Об этом написала в Фейсбуке дочь погибшего Катерина Старицкая.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн (такой же, как и был ранее). Судья Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины. Также судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников", - сообщила девушка.

Она добавила, что следующее заседание по делу назначено на 14 января на 14:00 в том же Киево-Святошинском суде.

Ранее "Страна" приводила три основные версии гибели Старицкого, которая произошла 21 февраля прошлого года.

Также мы писали, что через месяц после смерти бизнесмена Кожару задержали по подозрению в убийстве.