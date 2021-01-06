Трагически погиб сын известного днепровского бизнесмена, политика и бывшего главы партии "Укроп" Геннадия Корбана. Трагедия произошла 5 января около Днепра.

Об этом сообщает издание Detectiv.info и днепровские СМИ. Также информацию подтвердили "Стране" близкие Геннадия Корбана.

Школьник Лев Корбан пропал днем во вторник, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги - небольшом легком автомобиле высокой проходимости для езды по бездорожью. Позже полиция обнаружила багги на дне реки. Сын бизнесмена и его спутница погибли.

Между тем на YouTube появилось видео со спасателями, которые вытаскивают из реки квадроцикл с погибшими подростками.

По данным портала "Днепр оперативный", происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура.

По данным издания, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься на багги. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении.

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты.

Видео: YouTube/ Днепр Оперативный

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