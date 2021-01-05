В электричке "Киев-Нежин" обнаружили тело мужчины 1951 года рождения, который направлялся в столицу.

Об этом сообщает mynizhyn.com.

Следов насильственной смерти, по предварительной информации, на теле мужчины не было. Труп нашли примерно в четыре часа утра, об инциденте правоохранителям сообщили врачи скорой помощи.

Факт произошедшего уже подтвердили в полиции Нежина. Известно, что житель городка, по словам родственников, ехал в Киев. Причину смерти предстоит установить при помощи экспертизы, начато расследование.

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