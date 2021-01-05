Бывший нардеп и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко прокомментировал вызов на допрос в НАБУ по делу о частной фирме "Аркона Газ-Энергия". По его словам, о вызове он узнал из СМИ и не сможет прибыть в Бюро, так как проходит лечение.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Кононенко сообщил, что огласку в СМИ по поводу его допроса НАБУ объясняет "предварительной неявкой без уважительных причин".

"В соответствии с заданной НАБУ публичной риторикой нашего общения я вынужден отвечать тоже публично. Во-первых. К сожалению, я не получал предусмотренным законом способом повестку о вызове меня в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве. Во-вторых. К сожалению, я не смогу прибыть в НАБУ 11 января, поскольку прохожу очередной курс восстановления здоровья после пресловутого отравления ртутью несколько лет назад. В-третьих. Без всякого сомнения, я бы хотел вернуться как можно раньше и помочь следствию в установлении истины в вопросе расследования этого уголовного производства, но в силу объективных сложности сделать этом 11 января я не смогу", - говорится в посте.

Он добавил, что как народный депутат сделал много для создания независимых антикоррупционных органов, уважает работу, которую выполняет НАБУ, и готов к сотрудничеству со следствием. Он также заявил о намерении как можно быстрее заключить с адвокатом договор об оказании правовой помощи и передать в Бюро все необходимые документы.

Кононенко еще в 2019 году отбыл за границу. Он вроде бы собирался в Китай, но его видели в Австралии.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", НАБУ время от времени проявляет активность по делам времен Порошенко, но, по странному совпадению, с ними все время что-то случается не то и не так. И ни одно до суда и приговора так и не доведено, несмотря вызовы на допросы и даже вручение подозрений.

Злые языки говорят, что дело тут в особых отношениях, которые уже давно установились между главой НАБУ Артемом Сытником и Порошенко. А вся активность Бюро - всего лишь пиар НАБУ, чтобы показать, что о коррупции времен Порошенко там тоже помнят.

"Страна" рассказывала, что дело о частной фирме "Аркона Газ-Энергия" касается получением ею в 2018 году за бесценок крупного месторождения нефти и газа.

Мы также разбирались, почему Кононенко дали уехать из Украины в 2019 году.