Стало известно, сколько депутатов из фракции "Слуги народа" переболели коронавирусной инфекцией. По информации источников "Страны", с COVID-19 с момента начала пандемии столкнулись приблизительно 70% народных избранников.

Причем некоторые парламентарии переболели дважды.

"Многие переболели, а некоторые уже даже по второму кругу. Давно не было сообщений в чате: мол, кто контактировал с таким-то нардепом - сдайте тест. Да и некогда болеть - многие отдыхают. Кто-то из наших в Дубае, а кто-то на Занзибаре", - сообщил источник нашему изданию.

"Страна" не раз писала о зараженных коронавирусом "слугах народа". Например, в начале сентября стало известно об инфицировании Сергея Нагорняка.

Чуть позже него с "короной" столкнулся Анатолий Драбовский.

Между тем в декабре нардеп от фракции "слуг" Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является вымышленной, а вакцины против нее "не вызывают доверия".