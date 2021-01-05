Украинцам перечислили все 50 видом птиц, живущих в Чернобыльском заповеднике, которые отправляются на зимовку в Африку.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"На зимовку в Африку. Африка была и остается синонимом чего-то далекого - "края света". Впрочем, мы держим постоянную связь с этим континентом. Пятьдесят видов птиц Чернобыльского радиоэкологического биосферного заповедника улетают на зимовку в Центральную Африку. И это не случайно. Этот регион относится к зоне теплых или бесснежных зим. Температуры января там находятся в пределах 20-30 градусов по С, активно развивается растительность, насекомые и беспозвоночные сохраняют активность. Таким образом там достаточно благоприятные кормовые и экологические условия для разных экологических групп птиц Палеарктики", - указано в сообщении.

Первая группа из тех, кто улетает зимовать в Африку, это птицы водно-болотных угодий, которые питаются беспозвоночными или малыми позвоночными животными:

1. Малая выпь (Ixobrychus minutus)

2. Обыкновенная кваква (Nycticorax nycticorax)

3. Цапля рыжая (Ardea purpurea)

4. Аист белый (Ciconia ciconia)

5. Аист черный (Ciconia nigra)

6. Черная болотная крачка (Chlidonias niger)

7. Белокрылая болотная крачка (Chlidonias leucopterus)

8. Белощекая болотная крачка (Chlidonias hybrida)

9. Погоныш обыкновенный (Porzana porzana)

Вторую группу составляют дневные хищники средних и малых размеров:

10. Скопа (Pandion haliaeetus)

11. Осоеды (Pernis apivorus)

12. Лунь луговой (Circus pygargus)

13. Змееяд (Circaetus gallicus)

14. Малый подорлик (Aquila pomarina)

15. Чеглок (Falco subbuteo)

16. Кобчик (Falco vespertinus)

Третья группа - птицы с смешанным типом питания (насекомые и растения):

17. Коростель (Crex crex)

18. Горлица обыкновенная (Streptopelia turtur)

Четвертая группа - насекомоядные птицы:

19. Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus)

20. Обыкновенный козодой (Caprimulgus europaeus)

21. Чёрный стриж (Apus apus)

22. Сизоворонка (Coracias garrulus)

23. Золотистая щурка (Merops apiaster)

24. Вертишейка (Jynx torquilla)

25. Береговушка (Riparia riparia)

26. Ласточка деревенская (Hirundo rustica)

27. Ласточка городская (Delichon urbica)

28. Лесной конёк (Anthus trivialis)

29. Жёлтая трясогузка (Motacilla flava)

30. Трясогузка желтоголовая (Motacilla citreola)

31. Обыкновенный жулан (Lanius collurio)

32. Чернолобый сорокопут (Lanius minor)

33. Обыкновенная иволга (Oriolus oriolus)

34. Соловьиный сверчок (Locustella luscinioides)

35. Речной сверчок (Locustella fluviatilis)

36. Камышовка-барсучок (Acrocephalus schoenobaenus)

37. Болотная камышовка (Acrocephalus palustris)

38. Тростниковая камышовка (Acrocephalus scirpaceus)

39. Дроздовидная камышовка (Acrocephalus arundinaceus)

40. Зелёная пересмешка (Hippolais icterina)

41. Ястребиная славка (Sylvia nisoria)

42. Черноголовая славка (Sylvia atricapilla)

43. Садовая славка (Sylvia borin)

44. Серая славка (Sylvia communis)

45. Пеночка-трещотка (Phylloscopus sibilatrix)

46. ​​Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca)

47. Мухоловка-белошейка (Ficedula albicollis)

48. Малая мухоловка (Ficedula parva)

49. Серая мухоловка (Muscicapa striata)

50. Обыкновенный соловей (Luscinia luscinia).

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали подборку фото бородатой совы и рассказали о ее злобном нраве, который не по душе многим другим птицам.

Как сообщала "Страна", на Прикарпатье заметили парочку диких рысей, живущих в Горганах. Животные заинтересовано изучают человека с фотоаппаратом и едва ли не позируют, смотря в кадр.