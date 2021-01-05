Украинцам рассказали о заболеваемости туберкулезом за декабрь 2020 года, а также напомнили о программе профилактики и лечения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

В декабре 2020 года в Украине зарегистрировали 1 232 случая туберкулеза:

957 новых случаев заболевания;

275 пациентов с рецидивом;

30 пациентов, которые возобновили лечение после перерыва;

71 пациент, который начал повторное лечение после неудачного;

2 других случая.

При этом по состоянию на ноябрь прошлого года в Украине от туберкулеза лечилось 12 300 человек.

"Лечение от туберкулеза в Украине бесплатное. Во время амбулаторного лечения больной получает препараты по месту лечения. В январе 2020 году Украина присоединилась к Глобальной стратегии, приняв Государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам до 2030 года", - указано в сообщении.

Программа предусматривает снижение заболеваемости на 80%; снижение смертности на 90%; повышение эффективности лечения всех форм туберкулеза, в частности лекарственно-устойчивого заболевания, более чем на 90% по сравнению с 2015 годом.

Напомним, за ноябрь 1 048 украинцев обратились за медицинской помощью с туберкулезом.

Как сообщала "Страна", важно помнить, что человек может жить 10-15 лет без проявления каких-либо симптомов ВИЧ-СПИД. Лишь со временем, когда вирус все больше ослабляет иммунную систему, могут проявляться такие симптомы, как увеличенные лимфоузлы, потеря веса, повышенная температура, кашель и расстройства желудка. Без лечения у инфицированных могут развиться серьезные болезни типа туберкулеза, криптококкового менингита, тяжелой бактериальной инфекции, онкологические заболевания и другие болезни.