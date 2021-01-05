Президент США Дональд Трамп намекнул, что 6 января на итоговом подсчете голосов Коллегии выборщиков в Конгрессе вице-президенту Майку Пенсу пора бы решиться отклонить голоса выборщиков за Джо Байдена, полученных, по его мнению, обманным путем.

Об этом Трамп написал в своем Фейсбуке.

"Вице-президент имеет право отклонить выборщиков, избранных обманным путем", - коротко заметил президент.

Ранее, как писала "Страна", во время выступления в штате Джорджия Дональд Трамп отказался передавать власть избранному президенту США демократу Джо Байдену.

Напомним, в среду, 6 января, пройдет окончательная сертификация (утверждение результатов) президентских выборов Конгрессом.

Мы анализировали может ли Трамп и его команда на этом этапе предотвратить объявление о победе Байдена.