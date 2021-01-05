Вступила в действие новая редакция Правил дорожного движения (ПДД). Согласно изменениям, на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств разрешается движение и остановка велосипедистов.

Об этом сообщает Юрлига.

Изменения относительно обучения водителей:

Исключено положение, которым лицу, которое учит вождению, разрешалось не пристегиваться ремнями безопасности, если за рулем ученик,

Мотоциклы с боковым прицепом теперь относятся к категории А вместо В1,

Транспортные средства (за исключением автобусов), которые используются для обучения (ранее речь шла только об автомобилях) должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления (в случае если конструкция ТС предусматривает педаль сцепления), акселератора (в случае если конструкция ТС допускает возможность оборудования такой педалью) и торможения, зеркалом или зеркалами заднего вида для специалиста по подготовке водителей.

Изменения относительно обязанностей пешеходов и пассажиров:

Определено, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются проезжей частью или обочиной, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы,

Пассажиры, пользуясь транспортным средством, должны во время передвижения на ТС, пользоваться средствами пассивной безопасности (подголовниками, ремнями безопасности, где их установка предусмотрена конструкцией), кроме пассажиров с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности), а на мотоцикле и мопеде - в застегнутом мотошлеме.

Изменения относительно номерных, опознавательных знаков, надписей и обозначений:

Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, кроме случая закрепления заднего номерного знака на дополнительном оборудовании, которое предназначено для временной перевозки багажа или груза, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистые и достаточно освещены.

Кроме того, были внесены изменения в изображения дородных знаков:

"Информационная таблица опасного груза" заменена "Табличкой оранжевого цвета":



Также изменена табличка 7.5.8 к дорожному знаку:





Предупредительный знак 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием" заменен таким знаком:

Напомним, в течение первых полугода работы камер автофиксации нарушений ПДД,, патрульная полиция Украины выписала более миллиона штрафов.

Также сообщалось, что правила для инвалидных колясок внесут в украинские ПДД.