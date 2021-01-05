Официальный представитель Госдепартамента США в 2011-2013 гг., а затем помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд возвращается на работу в американское внешнеполитическое ведомство.

Об этом сообщил в Твиттере американский эксперт по международным вопросам Анкит Панда.

"...Опытный дипломат, Виктория Нуланд, будет выдвинута на должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам", - написал Панда в своем микроблоге.

Также СМИ сообщают, что Джо Байден и два его главных внешнеполитических советника Джон Салливан (будущий советник по нацбезопасности) и Тони Блинкен (вероятный госсекретарь) укомплектовывают другие топовые позиции в СНБ и Госдепе.

Так, на замгоссекретаря планируется назначение 71-летней Венди Шерман. При Билле Клинтоне она занималась в Госдепе северокорейской проблематикой.

А в СНБ старшим директором по европейским делам Салливан хочет видеть Аманду Слоат. Она является одним из ведущих молодых американских специалистов по Турции и НАТО.

Не исключено, что она будет заниматься и вопросами Украины и России.

Как писала "Страна", одним из первых назначений Байдена еще в ноябре стало избрание главой аппарата Белого дома Рона Клайна.

Также мы сообщали, кто у Байдена будет заниматься Украиной.