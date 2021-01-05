Украинцам объяснили, как списать или отложить налоговый долг и спастись от штрафов
Украинцам рассказали, кто и как может воспользоваться предусмотренными в законе № 1072 нормами по списанию, отсрочке и налогового долга и услугой списания штрафа в случае уплаты большей части задолженности.
Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области.
Так, под списание налогового долга, размер которого вместе с пеней и штрафами не превышал 3 060 гривен по состоянию на 1 ноября 2020 года.
Налоговый орган проводит списание без заявления плательщика для всех, кроме: граждан, которые проходят судебные тяжбы о признании банкротства; должников по таможенным платежам. Также списание долга по единому социальному взносу не проводится за исключением так называемых "спящих" ФОПов.
Информацию о списании налогового долга можно узнать в личном Электронном кабинете, а также в Налоговой службе. После списания долга заложенное имущество должника освобождается и передается правоохранителям для закрытия дела.
Отсрочка налогового дола размером до 6 800 гривен с пеней, штрафами и процентами включительно. Положена такая отсрочка ФОПам, у которых по состоянию на 1 декабря был любой налоговый долг, не превышающий установленный размер. Отсрочка дается без учета новых процентов, а оплатить заданную сумму нужно до 29 декабря.
Чтобы воспользоваться отсрочкой, нужно подать с соответствующим заявлением в контролирующий орган, который начисляет такой долг. Заявление можно подать в электронном и в бумажном виде.
Отказать в отсрочке могут, если плательщик не подпадает под действие закона или если сумма его задолженности превышает 6 800 гривен. Если же долг не был оплачен по истечению периода отсрочки, на него накладываются штрафные санкции и пеня.
Списание штрафных санкций при условии погашения основного налогового долга. ФОПы и юридические лица отдельных категорий могут воспользоваться услугой списания штрафов за просроченную оплату долга при условии оплаты большей части налогов. Для этого нужно:
- подать в налоговую инспекцию по месту учета соответствующее заявление;
- в течение шести месяцев оплатить наличными основную сумму долга (по состоянию на 1 ноября 2020 года) и проценты к нему без пени и штрафных санкций;
- обеспечить своевременную оплату в полном объеме текущих налогов.
Воспользоваться услугой не смогут следующие категории населения:
- большие плательщики налогов, предусмотренные в п. 14.1.24 п. 14.1 статьи 14 налогового кодекса;
- граждане, которые проходят судебные тяжбы о признании банкротства;
- лица, которым отсрочили выплату налоговых долгов;
- банки, на которые распространяются нормы закона "О системе гарантирования вложений физических лиц";
- люди с таможенным с налоговым долгом;
- лица с задолженностью по оплате санкций после совершения внешнеэкономических преступлений.
Напомним, глава государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал, что около 4,1 млн граждан не видно на налоговой карте страны.
Как сообщала "Страна", с 1 января 2021 года территориальные органы ГНС, образованные как ее обособленные подразделения, начнут осуществление полномочий и функций территориальных органов ГНС, которые ликвидируются как юридические лица.