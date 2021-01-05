Украинцам рассказали, кто и как может воспользоваться предусмотренными в законе № 1072 нормами по списанию, отсрочке и налогового долга и услугой списания штрафа в случае уплаты большей части задолженности.

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области.

Так, под списание налогового долга, размер которого вместе с пеней и штрафами не превышал 3 060 гривен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Налоговый орган проводит списание без заявления плательщика для всех, кроме: граждан, которые проходят судебные тяжбы о признании банкротства; должников по таможенным платежам. Также списание долга по единому социальному взносу не проводится за исключением так называемых "спящих" ФОПов.

Информацию о списании налогового долга можно узнать в личном Электронном кабинете, а также в Налоговой службе. После списания долга заложенное имущество должника освобождается и передается правоохранителям для закрытия дела.

Отсрочка налогового дола размером до 6 800 гривен с пеней, штрафами и процентами включительно. Положена такая отсрочка ФОПам, у которых по состоянию на 1 декабря был любой налоговый долг, не превышающий установленный размер. Отсрочка дается без учета новых процентов, а оплатить заданную сумму нужно до 29 декабря.

Чтобы воспользоваться отсрочкой, нужно подать с соответствующим заявлением в контролирующий орган, который начисляет такой долг. Заявление можно подать в электронном и в бумажном виде.

Отказать в отсрочке могут, если плательщик не подпадает под действие закона или если сумма его задолженности превышает 6 800 гривен. Если же долг не был оплачен по истечению периода отсрочки, на него накладываются штрафные санкции и пеня.

Списание штрафных санкций при условии погашения основного налогового долга. ФОПы и юридические лица отдельных категорий могут воспользоваться услугой списания штрафов за просроченную оплату долга при условии оплаты большей части налогов. Для этого нужно:

подать в налоговую инспекцию по месту учета соответствующее заявление;

в течение шести месяцев оплатить наличными основную сумму долга (по состоянию на 1 ноября 2020 года) и проценты к нему без пени и штрафных санкций;

обеспечить своевременную оплату в полном объеме текущих налогов.

Воспользоваться услугой не смогут следующие категории населения:

большие плательщики налогов, предусмотренные в п. 14.1.24 п. 14.1 статьи 14 налогового кодекса;

граждане, которые проходят судебные тяжбы о признании банкротства;

лица, которым отсрочили выплату налоговых долгов;

банки, на которые распространяются нормы закона "О системе гарантирования вложений физических лиц";

люди с таможенным с налоговым долгом;

лица с задолженностью по оплате санкций после совершения внешнеэкономических преступлений.

Напомним, глава государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал, что около 4,1 млн граждан не видно на налоговой карте страны.

Как сообщала "Страна", с 1 января 2021 года территориальные органы ГНС, образованные как ее обособленные подразделения, начнут осуществление полномочий и функций территориальных органов ГНС, которые ликвидируются как юридические лица.