Украинцам рассказали, кто и как может воспользоваться предусмотренными в законе № 1072 нормами по списанию, отсрочке и налогового долга и услугой списания штрафа в случае уплаты большей части задолженности. 

Об этом сообщает Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области.

Так, под списание налогового долга, размер которого вместе с пеней и штрафами не превышал 3 060 гривен по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Налоговый орган проводит списание без заявления плательщика для всех, кроме: граждан, которые проходят судебные тяжбы о признании банкротства; должников по таможенным платежам. Также списание долга по единому социальному взносу не проводится за исключением так называемых "спящих" ФОПов. 

Информацию о списании налогового долга можно узнать в личном Электронном кабинете, а также в Налоговой службе. После списания долга заложенное имущество должника освобождается и передается правоохранителям для закрытия дела. 

Плавила списания налогового дола

Отсрочка налогового дола размером до 6 800 гривен с пеней, штрафами и процентами включительно. Положена такая отсрочка ФОПам, у которых по состоянию на 1 декабря был любой налоговый долг, не превышающий установленный размер. Отсрочка дается без учета новых процентов, а оплатить заданную сумму нужно до 29 декабря. 

Чтобы воспользоваться отсрочкой, нужно подать с соответствующим заявлением в контролирующий орган, который начисляет такой долг. Заявление можно подать в электронном и в бумажном виде. 

Отказать в отсрочке могут, если плательщик не подпадает под действие закона или если сумма его задолженности превышает 6 800 гривен. Если же долг не был оплачен по истечению периода отсрочки, на него накладываются штрафные санкции и пеня. 

Плавила списания налогового дола

Списание штрафных санкций при условии погашения основного налогового долга. ФОПы и юридические лица отдельных категорий могут воспользоваться услугой списания штрафов за просроченную оплату долга при условии оплаты большей части налогов. Для этого нужно: 

  •  подать в налоговую инспекцию по месту учета соответствующее заявление;
  • в течение шести месяцев оплатить наличными основную сумму долга (по состоянию на 1 ноября 2020 года) и проценты к нему без пени и штрафных санкций;
  • обеспечить своевременную оплату в полном объеме текущих налогов.

Воспользоваться услугой не смогут следующие категории населения:

  • большие плательщики налогов, предусмотренные в п. 14.1.24 п. 14.1 статьи 14 налогового кодекса;
  • граждане, которые проходят судебные тяжбы о признании банкротства;
  • лица, которым отсрочили выплату налоговых долгов;
  • банки, на которые распространяются нормы закона "О системе гарантирования вложений физических лиц";
  • люди с таможенным с налоговым долгом;
  • лица с задолженностью по оплате санкций после совершения внешнеэкономических преступлений.

Плавила списания налогового дола

Напомним, глава государственной налоговой службы Алексей Любченко рассказал, что около 4,1 млн граждан не видно на налоговой карте страны.

Как сообщала "Страна", с 1 января 2021 года территориальные органы ГНС, образованные как ее обособленные подразделения, начнут осуществление полномочий и функций территориальных органов ГНС, которые ликвидируются как юридические лица.

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