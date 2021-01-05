Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу Беллы Миклоша Немета, который приобрел недвижимость на аукционе, но не мог выселить оттуда арендаторов. Согласно решению суда права хозяина дома не были нарушены.

Об этом пишет ECHR: Ukrainian Aspect.

Так, в 2014 году на аукционе из-за долгов собственника продавали недвижимость, которую приобрел Белла Миклош Немет. Согласно закону о принудительном исполнении действовало право на отсрочку на выселение, которое спровоцировано взысканием долгов. Но этот мораторий не не имел даты завершения и не применялся к государственным органам.

Исходя из этого, должника по закону выселить было невозможно, и покупатель смог вступить во владение имуществом только через два года после покупки. По этому факте Немет и обратился в ЕСПЧ. Ссылаясь на ст. 1 Протокола № 1 (защита собственности) и ст. 14 (запрет дискриминации) Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, он жаловался на то, что ему не разрешали использовать его собственность, а также то, что он подвергся дискриминации, поскольку соответствующее законодательство защищало государственные субъекты во вред частному сектору.

Согласно мнению судей, мораторий имел основу в законодательстве и отвечал требованиям Конвенции об интересах общества. В те годы в Венгрии был кризис и нужно было не допустить того, чтобы люди остались без крыши над головой.

Также в суде отметили, что закон не лишил покупателя владения имуществом, а просто отсрочил его. Поэтому ЕСПЧ постановил, что права заявителя нарушены не были.

Напомним, по искам в ЕСПЧ Украина выплатила потерпевшим больше миллиарда гривен.

Также сообщалось, что по решению ЕСПЧ Украина заплатит "Свидетелям Иеговы" из Кривого Рога 7 000 евро за ущемление прав.