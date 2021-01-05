Начиная с 1 января 2021 года, в силу вступил закон, согласно которому, увеличена площадь недвижимости, которую плательщик единого налога может сдать в аренду.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Днепропетровской области.

Так, вступил в силу закон № 1117-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения" , которым внесены изменения в пп. 291.5.3 п. 291.5 ст. 291 Налогового кодекса.

В соответствии с документом, плательщиками единого налога первой - третьей групп не могут быть физические лица - предприниматели, в частности которые предоставляют в аренду земельные участки, общая площадь которых превышает 0,2 гектара, жилые помещения и/или их части, общая площадь которых превышает 400 (было 100) квадратных метров, нежилые помещения (сооружения, здания) и/или их части, общая площадь которых превышает 900 (было 300) квадратных метров.

Напомним, ФОПов первой группы на полгода освободили от уплаты единого налога.

Также сообщалось, что в Украине 4 млн человек систематически не платят налоги.