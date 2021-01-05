Кабинет министров добавил бытовую химию и печатную прессу к списку товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого карантина 8-24 января.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал "Стране" это решение правительства. По его мнению, оно запоздало.

"Решение очень правильное, но все же запоздалое. Часть редакций СМИ уже уменьшила тиражи на январь, учитывая планируемый локдаун. Много торговых операторов тоже уже прекратили соглашения с редакциями. В то же время сегодняшнее решение Кабмина демонстрирует, что все чиновники признают важность работы журналистов и медиа. И глобально это победа объединений журналистов и издателей, сотен редакций печатных СМИ, которые лоббировали право граждан на доступ к прессе. Но фактом является то, что в нашей стране исправления допущенных властями ошибок – это победа, которой мы радуемся. Правда, хочется радоваться вовремя принятым правильным решениям, которые помогают бизнесу (в том числе и медийному) выжить", - сказал Сергей Томиленко.

Как писала "Страна", во вторник Союз журналистов и издатели потребовали разрешить продажу газет в супермаркетах во время локдауна.

Вечером 5 января стало известно о том, что правительство откликнулось на это требование.