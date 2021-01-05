Во вторник, 5 января, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уже договорилась с губернаторами о продлении карантина в стране до конца января, а также об ужесточении карантинных мер.

Об этом пишет Assosiated Press.

В Германии было решено продлить карантин, который изначально был введен до 10 января, до 31 числа того же месяца. Кроме того, ужесточат ограничения на социальные контакты и на передвижение людей, в регионах с высоким уровнем заражения коронавирусом.

Соответствующие решения были приняты, потому что количество смертей и новый случаев заражения коронавируса продолжает оставаться на высоком уровне, за прошедшие сутки от причин, связанных с коронавирусом, умерли 944 человека.

Напомним, власти Германии с 14 декабря ужесточили карантинные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. Ограничения начали действовать с 16 декабря.

Также сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Германии началась 26 декабря. На данный момент сделано около 265 тысяч прививок.