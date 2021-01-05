Во вторник, 5 января, судьи Конституционного суда собрались для обсуждения указа президента от 29 декабря 2020 года об отстранении от должности судьи КС Алесандра Тупицкого на два месяца. Ни один из членов собрания указ не поддержал. Такая позиция суда выставляет подписание документа попыткой узурпации власти Владимиром Зеленским.

Об этом написал на своей странице в Фейсбук политик и общественный деятель Виталий Журавский.

По его словам, Офис президента оказывал сильное давление на судей, чтобы не допустить проведения собрания. Несмотря на это судьи все-таки собрались и приняли заявление.

"В сухом остатке. По имеющейся информации, во-первых, ни один из судей не поддержал указ президента. Во-вторых, никто из судей не поставил под сомнение статус и легитимность председателя суда. В-третьих, суд продолжает работать в штатном режиме без отстранения судьи Тупицкого", - написал Журавский.

Он разъяснил, что это означает: судьи КС не приняли указ президента как подлежащий выполнению.

"Ведь полномочия президента определяются исключительно Конституцией Украины, не наделяющей его правом отстранять от должности судей КС. Института отстранения судьи КС от должности в Основном законе вообще нет. Судьи очевидно исходили из того, что недопустимым с конституционно-правовой точки зрения является принятие любых актов и совершение в отношении судей КС действий, которые не базируются на Конституции и не соответствуют ей", - написал политик.

Таким образом, издание Зеленским упомянутого указа противоречит конституционным принципам организации государственной власти в стране, конституционным принципам деятельности КС, посягает на конституционно-правовой статус судьи КС и является противоправным влиянием на него.

"С юридической точки зрения это содержит признаки нескольких тяжких преступлений, в частности, вмешательства в деятельность судебного органа и узурпации власти. В итоге Зеленский этот раунд противостояния с КС, а по сути противостояния Конституции Украины, проиграл и сделал еще один шаг к своему импичменту", - резюмировал автор записи.

Ранее "Страна" публиковала полный текст заявления КСУ.

Мы также приводили слова Журавского о том, что указ о Тупицком может служить основанием для запуска процедуры импичмента Зеленсого.