В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали подробности о спецоперации, в ходе которой правоохранители изъяли партию героина весом 1035 кг.

Примерная стоимость такого количества наркотика на "черном рынке" - 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Так, сотрудники СБУ провели длительную многоходовую операцию, в ходе которой разоблачили незаконную транснациональной преступной группировки, в состав которой входили граждане Турции.

Злоумышленники доставили в Украину, в порт "Южный" в Одессе героин в декабре 2020 года и спрятали его среди продуктов питания. Далее наркотик планировали переправить в Европу под видом дипломатического багажа.

Во Львове во время спецоперации оперативники задержали троих иностранцев, когда те расфасовывали наркотики в арендованных складских помещениях. В тот же день задержали и гражданина Турции, который является одним из организаторов трафика наркотиков.

В ходе следственных действий изъяли 1035 кг героина. По данному факту открыто уголовное производство.

Напомним, в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО с помощью квадрокоптера. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что во Львовской области задержали продавца наркотиков с амфетамином на полмиллиона гривен.