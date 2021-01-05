В Украине изменен размер прожиточного минимума, поэтому и изменены объемы сбора на обязательное государственное пенсионное страхование во время первой регистрации автомобиля.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Пенсионный сбор взымают в зависимости от стоимости автомобиля, определенной в соответствии с договором купли-продажи, справки органов таможенной службы, акта экспертной оценки стоимости автомобиля, других документов, подтверждающих эту стоимость.

Так, пенсионное страхование в размере 3% от стоимости авто оплачивается на сумму от 374 550 грн, 4% - стоимость авто до 658 300 грн, и 5% - на стоимость авто от 658 300 грн.

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