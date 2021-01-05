Центральная избирательная комиссия, в августе отменившая местные выборы в прифронтовых районах Донбасса, обратилась к Донецкой и Луганской обладминистрациям по поводу возможности проведения таких выборов 28 марта 2021 года.

Об этом сообщает управление коммуникации секретариата Комиссии.

"Во время сегодняшнего заседания Комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям относительно предоставления не позднее 12:00 15 января 2021 г. выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 г. в отдельных территориальных общинах этих областей. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Комиссия отметила, что в случае возможности проведения выборов в соответствии с Избирательным кодексом Украины в последнее воскресенье марта она должна принять решение об их назначении не позднее 17 января.

В ЦИК заявили, что законами Украины Комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечить гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления, существует потребность в получении информации о ситуации с безопасностью на упомянутых территориях.

Поэтому Комиссия и обратилась к Донецкой и Луганской ОГА - ОВГА.

Ранее "Страна" рассказывала, как и зачем ЦИК отменила местные выборы на Донбассе путем подлога.

Мы также сообщали, что в начале октября Комиссия несколько переиграла свое решение, так и не позволив избрать Донбассу местные советы и мэров в территориальных общинах, но разрешив сформировать районные советы.