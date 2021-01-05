Во вторник, 5 января, мировые цены на нефть выросли после решения стран ОПЕК+ об объемах добычи нефти в феврале. Нефть WTI подорожала до $50,05 за баррель впервые с февраля 2020 года, а Brent - до $52,87.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, по информации агентства Bloomberg, которое ссылается на делегатов встречи ОПЕК+, Россия и Казахстан приняли решение увеличить добычу нефти нефти - на 65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно, а Саудовская Аравия, наоборот, добровольно приняла решение сократить производство. Остальные страны ОПЕК+ будут следовать ранее принятым договоренностям.

Цена февральских фьючерсов на нефть WTI подскочила в ходе торгов до $50,05 за баррель, однако быстро опустилась с этой отметки. По данным на 18:50 КСК, контракты торгуются на уровне $49,59 за баррель, что более чем на 4% выше итогового уровня предыдущей сессии.

В то же время стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $52,87 за баррель, что на $1,78 (3,48%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

"Собственно, цены на нефть подошли к доковидным уровням. Возможно, мы увидим приток на рынок спекулятивных инвесторов, которые очень ждали подъема стоимости WTI выше круглой отметки в $50 за баррель", - отмечает аналитик Mizuho Securities Боб Ягер.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились с 2021 года на четверть увеличить добычу нефти.

Также "Страна" сообщала, что министр энергетики России Александр Новаковак заявил, что без сделки ОПЕК+ нефть стоила бы в четыре раза дешевле, чем сейчас.