В Норвегии два человека скончались через несколько дней после прививки Pfizer.

Об этом сообщает местное агентство лекарственных средств, передает ТАСС.

Для выяснения точных причин смертей будет проведено расследование.

"Мы получили два сообщения о смертях, произошедших через несколько дней после вакцинации. Мы должны проанализировать, является ли вакцина причиной смерти или же это совпадение", - заявили в организации.

Вакцинация от коронавируса в Норвегии стартовала 27 декабря. Первыми привили постояльцев домов престарелых.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Португалии медработница умерла спустя два дня после вакцинации препаратом от коронавируса Pfizer.

Также мы писали о том, что в Финляндии зарегистрировали первый случай побочной реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech.