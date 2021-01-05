Заключенные одной из колоний в Запорожской области обманули более 60 человек, продав им несуществующих товаров.

Об этом информирует пресс-служба киберполиции Украины.

Отмечается, что фигуранты обманули более 60 граждан, продавая несуществующие товары в Интернете. Находясь за решеткой, злоумышленники присвоили четверть миллиона гривен.

Установлено, что двое мужчин, отбывая наказание в колонии, на платформах объявлений продавали несуществующие товары. К покупке предлагали мебель, строительные материалы, электротранспорт и компьютерную технику.

Главным условием их "торговли" была полная или частичная предоплата на подконтрольную злоумышленникам банковскую карточку. Однако после получения денег - фигуранты удаляли объявления и блокировали покупателей.

Таким образом они обманули более 60 граждан. Общая сумма убытков достигает четверти миллиона гривен.

Правоохранители провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленниками. Изъято 46 сим-карт, мобильные телефоны и "черновые" записи.

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