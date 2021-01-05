Украинские топ-чиновники, политики и бизнесмены уже прививаются в Киеве вакциной от коронавируса, которую нелегально завезли в Украину.

Вакцинация проходит под грифом секретности на базе одной из частных клиник Киева. Публично информацию об этом нигде не найдешь, ее распространяют от знакомых знакомым.

Происхождение вакцины неизвестно, однако продавцы утверждают, что это препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. И уверяют, что вакцина не поддельная. Этой вакциной с 27 декабря уже начали прививаться в странах ЕС. Также ею вакцинируют в США, Израиле, Великобритании и многих других странах.

Официально эту вакцину в Украину не ввозят. Более того, неизвестно когда она вообще поступит, так как власти не заключили с этой компанией контрактов. Пока есть только один контракт - на покупку 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech. Но сроки ее доставки также пока непонятны, так как они еще даже не зарегистрирована в Китае.

В тоже время, украинская элита, как видим, представители украинского истеблишмента не готова ждать так долго.

Они платить втридорога за возможность защитить себя и близких от коронавируса уже сейчас.

О том, что вакцинация от коронавируса в Украине для избранных уже стартовала, "Стране" сообщили на днях сразу несколько столичных бизнесмены, которые привились сами и обеспечили дозой вакцины своих пожилых родителей.

По информации источников "Страны", представителям украинской элиты – политикам и богатым бизнесменам – начали предлагать подпольную услугу по вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer неделю назад. Но удовольствие это не из дешевых. Стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Отметим, что компании-производители этой вакцины BioNTech и Pfizer еще летом договорились с администрацией США о цене 19,50 долларов за дозу. В ЕС доза стоит чуть дешевле - 15,50 евро.

То есть в Украине до официальной поставки вакцины VIP-персоны прививаются по цене в 50 раз большей, чем в США и ЕС. При этом после вакцинации клиенты не получают никакого документа, который дает возможность избежать карантина при выезде в другие страны.

По разным версиям, эту вакцину привезли то ли из ЕС, то ли из Израиля. Но более детально каким образом ее завезли в Украину, никто не поясняет. При том, что к хранению и транспортировке вакцины BioNTech и Pfizer выдвигаются жесткие требования - она должна находится при температуре минус 70 градусов и холоднее.

По информации "Страны", тайной вакциной привились уже более десяти ТОП-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей.

"Банкует на кассе некий Гриша, который заранее предупреждает клиентов смс-кой о сумме, которую необходимо иметь при себе. Стоимость вакцины определяется в евро – от 1000 до 3000 евро, в зависимости от клиента. Каким образом определяется цена, я так и не понял. Очевидно, по количеству колец на пальцах. Все знакомые прививались по разным ценам. Кто-то заплатил 2500 за двоих. Гриша – представитель некоего Романа Гольдмана, который позиционирует себя как израильский медик. Если Гриша не уверен в цене, он созванивается с Романом и уточняет цену. Деньги принимаются кэшем, не проводятся через официальную кассу клиники. Происхождение вакцины и как ее содержат – не разглашается", – сообщил "Стране" один из бизнесменов, который уже подпольно привился вакциной.

Как сообщили "Стране" двое политиков, которые уже вакцинировались, такую нелегальную вакцинацию по завышенной цене проводят в киевской клинике "MEDILAND".

В самой клинике на горячей линии прямого ответа на вопрос "можно ли у вас получить вакцину от коронавируса" не дают. По крайней мере, журналиста "Страны", которые позвонили в клинику как клиенты, на вакцинацию не записали. Однако после минутной паузы предложили явиться по записи на прием на следующий день и на месте поговорить о вакцине от коронавируса с администратором.

"Страна" также обратилась за комментарием к упомянутому выше Роману Гольдману, однако на момент публикации ответа не получила.

Врач-инфекционист Ольга Голубовская сообщила "Стране", что до нее также доходила информация о том, что в Украине уже можно вакцинироваться от коронавируса.

"Слухи об этом ходят уже примерно неделю. Мне об этом говорили. В нашей стране все, что угодно может быть. Как завозят эту вакцину, можно только гадать. Если кто-то завозил вакцину для себя, наверное, они могли обеспечить условия ее хранения. Но Украина же отказалась от процедуры проверки качества вакцин. Все вакцины, которые последние пять лет завозились в страну через международные закупки, не проверялись государством. Нам достаточно слова "преквалификация" ВОЗ. Хотя для вакцин должны быть жестко соблюдены условия транспортировки. Вы же помните, какие были скандалы с повторно замороженной вакциной от полиомиелита, которую сняли с производства и нам подарили? У вакцины от коронавируса также температура хранения – минус 70 градусов по Цельсию", – сообщила Голубовская "Стране".

Напомним, ранее мы рассказывали как украиснкие чиновники фактически провалили закупки вакцин от коронавируса.