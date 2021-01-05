Во вторник, 5 января, в Чернигове с автомобильного моста упала женщина, после падения ее отнесло течением. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД на своей странице Facebook.

Инцидент произошел около 11:40, в ГСЧС Украины позвонили рыболовы и сообщили, что с автомобильного моста в реку упала женщина. Когда на место приехали спасатели и полицейские, оказалось, что ее отнесло течением.

Женщину удалось достать из воды и передать сотрудником "Скорой помощи", на данный момент 56-летняя пострадавшая находится в реанимационном отделении местной больницы в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства ее падения выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в Днепропетровской области в новогоднюю ночь автомобиль с ребенком слетел с моста в реку.

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