Кабинет министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире "Украина 24".

По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.

"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - сказал он.

По его словам, соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.

Ранее Союз журналистов и издатели требовали разрешить продажу газет в супермаркетах во время локдауна.