Магазинам Украины на время локдауна разрешили продавать бытовую химию и прессу
Кабинет министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу к перечню товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-25 января.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в эфире "Украина 24".
По его словам, соответствующее решение правительство приняло на внеочередном заседании во вторник.
"Изменениями было предложено добавить возможность продажи бытовой химии и печатной прессы. Эти товары можно будет приобретать", - сказал он.
По его словам, соответствующая инициатива исходила от главы Министерства здравоохранения Максима Степанова.
Ранее Союз журналистов и издатели требовали разрешить продажу газет в супермаркетах во время локдауна.