По состоянию на вторник, 5 января, мировые цены на нефть растут, на фоне новостей из Ирана, возрастающей геополитической напряженности и решения стран ОПЕК+ продлить переговоры о решении по поводу дальнейших объемов добычи нефти.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 КСК составляет $52,86 за баррель, что на $1,77 (3,46%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

В то же время фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX)торгуются на уровне $49,54 за баррель, что на $1,92 (4,03%) выше их стоимости по итогам предыдущих торгов.

"Решение Ирана возобновить программу обогащения урана исключает возможность снятия США санкций со страны в ближайшее время. Таким образом, возврата иранской нефти на мировой рынок пока не предвидится", - отмечается в обзоре Commerzbank.

Речь идет о решении Ирана возобновить обогащение урана до 20%, о чем проинформировал МАГАТЭ. Такой шаг может поставить под угрозу сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, отмечают эксперты.

Кроме того, в центре внимания рынка на данный момент - заседание стран ОПЕК+. Как сообщает Dow Jones, Россия и Саудовская Аравия договорились о компромиссном варианте, предполагающем сохранение январского уровня добычи на февраль с увеличением производства в марте. Официально план пока не озвучен.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что Иран строит подземный завод по сборке центрифуг для обогащения урана.

Также сообщалось, что Иран захватил южнокорейский танкер в Персидском заливе. Это произошло на фоне поддержки Сеулом американских санкций в отношении Исламской Республики.