Во вторник, 5 января, Украина оказалась в десятке стран мира с самым высоким приростом умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Также мы занимаем 14-е место в мире по числу новых выявленных случаев заражений.

Об этом свидетельствуют данные портала Worldometer.

Что касается суточных показателей заражений, то на первом месте в мире с большим отрывом лидирует Великобритания (+60 916 случаев). На втором месте - Россия (+24 246), на третьем - США (+21 473). У Украины прирост составляет 5 334 инфицированных.

В Европейском антирейтинге наша страна находится в первой десятке на седьмом месте. Перед ней расположились Великобритания, Россия, Италия, Чехия, Польша и Нидерланды.

Таблица прироста новых случаев заражений в мире

По числу смертей в мире тоже лидирует Туманный Альбион (+830 за последние сутки). На втором месте находится Италия (+649), на третьем - США (+641). Показатель Украины +202 смерти.

В Европе по числу смертей Украина шестая. Первые три строчки антирейтинга смертей занимают Великобритания, Италия и РФ.

Таблица смертей от осложнений коронавирусной инфекции в мире

Всего за истекшие сутки коронавирус на планете подхватили 290 228 человек, умерли за этот же период 6 686 человек. Общее число зараженных за все время пандемии составило более 86 миллионов 400 тысяч человек.

Общее число заболевших, умерших и выздоровевших за время пандемии

Сегодняшние данные можно сравнить со статистикой за 4 января, которую приводила "Страна".

Мы также публиковали последние сведения о заражениях по украинским регионам.