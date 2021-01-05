Погода в среду, 6 января, будет относительно теплой, но пасмурной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем столбики термометров не опустятся ниже нуля ни в одной области Украины. Холоднее всего будет в Луганской, Донецкой областях и на Черниговщине. Здесь температура воздуха составит +1...+3 градуса.

Теплее всего – на Юге Украины. Здесь температура может прогреться +10. В Одесской области и в Крыму обещают потепление до +11...+13.

В Киеве прогнозируют облачную, без дождей погоду. Температурные показатели днем будут достигать + 4...+6 градусов.

Не повезло только Закарпатью: днем метеорологи обещают дождь, ночью – мокрый снег.

Ранее "Страна" сообщала, что первая рабочая неделя в Украине начнется теплой погодой и с осадками.

Также мы публиковали прогноз погоды на весь 2021 год.