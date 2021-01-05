Глава ультраправой организации "С14" Евгений Карась анонсировал проведение акции у посольства Израиля. Заявление прозвучало после того, как посол страны Джоэл Лион назвал вождя ОУН Степана Бандеру пособником нацистов.

Судя по афише мероприятия, его участники будут требовать у израильтян "покаяться за геноцид" (речь идет о Голодоморе, который, по распространенному среди националистов мнению, организовали лица еврейской национальности среди большевиков).

Анонс появился в Телеграм-канале Карася 5 января.

"Покайтесь за геноцид! Когда Израиль признает голодомор? Приди добиться справедливости! Посольство Израиля. 18:00, среда, 6 января", - написано в афише акции.

В Телеграм-канале Карась дал понять, что акция будет ответом на возмущение посла факельным маршем в честь Степана Бандеры.

"Бандера преступник? Преступники не признают голодомор. Пришла пора посольству заняться своими делами. Приди! Репост!" - призвал Карась.

Напомним, 2 января в Твиттере посол Израиля в Украине назвал Бандеру пособником нацистов и осудил шествие в его честь.

В ответ радикалы в соцсетях взорвались возмущением в его адрес, не стесняясь в выражениях, в том числе матерных.