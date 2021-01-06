В Украине заговорили о том, что страна будет претендовать на проведение Олимпиады. Это могут быть либо зимние игры 2030 года, либо летние - 2032-го. Заявления об этом звучат на уровне президента Владимира Зеленского и Кабмина. Последнее на днях сделал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Если речь о зимних играх, то их хотят провести в Карпатах и Львове. Об этом уже заявляли во времена Януковича и даже подавали заявку на проведение Олимпиады-2022. Правда, потом после Майдана власти передумали бороться за это право.

Но теперь Украина рассматривает вариант совместного проведения Олимпиады с другими странами, например, Польшей, Чехией или Словакией.

Разбирались, что известно об Олимпиаде в Украине.

"Больше рассматриваем зимнюю". Что у Зе говорили об Олимпиаде

О том, что Украина рассматривает возможность принять Олимпийские игры, начали говорить в 2019 году. Тогда президент Владимир Зеленский встретился в Конча-Заспе с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и заявил, что нужно разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр.

"Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3-4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными", - заявил Зеленский.

Он добавил, что надо дать задание, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые потом будут использованы для Олимпиады.

Сергей Бубка тогда отметил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку - это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя - в 2032 году. Однако наиболее реалистично провести одни из следующих зимних или летних Юношеских Олимпийских игр.

В конце 2019 года мэр Львова Андрей Садовый анонсировал, что город подаст заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года и посоревнуется за право принимать юношеские зимние Олимпийские игры в 2028 году. Судя по всему, такую заявку пока не подали.

По словам Садового, во Львове готовиться к амбициозной цели начали с 2010 года, но в 2014 году процесс приостановили, поскольку началась война.

Мэр города назвал две потенциальные локации. Тисовец в Карпатах, где можно проводить лыжные соревнования и биатлон, а также территория возле стадиона "Арена Львов".

"Мы должны построить большой медиацентр... Отдельно построим спортивные комплексы для хоккея и фигурного катания", - заявил Садовый.

План олимпийского городка во Львове

Осенью 2020 года Владимир Зеленский во время встречи с главой Польши Анджеем Дудой намекнул на проведение совместной зимней Олимпиады. Он сказал, что многие заинтересованы в конфликте между странами, но он надеется, что споры будут заключаться только в том, какие города выбрать для проведения совместных зимних Олимпийских игр.

Чуть позже, во время встречи со спортсменами в Донецкой области, Владимир Зеленский заявил, что проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и привлечет иностранных туристов.

"Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель", - сказал президент.

Он добавил, что действовать нужно быстро: "Надо понять, какие для этого шаги нужно делать – и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить с другой страной".

В январе 2021 года министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина рассматривает возможность провести зимние Олимпийские игры в 2030 году или летние в 2032 году.

"Мы смотрим на 2030 и 2032 годы. Оцениваем, где проводить в Украине, сколько это будет стоить. Более рассматриваем зимнюю Олимпиаду. Обсуждаем также юношеские Олимпийские игры или сразу амбициозную цель - взрослую Олимпиаду", - рассказал министр.

По его словам, Украина может быть готова к проведению таких соревнований.

"Мы считаем, что через 10 лет у нас в стране будет развитие, и мы будем способны провести Олимпийские игры", - заявил Вадим Гутцайт.

Он пояснил, что проведение Олимпиады - хорошая для Украины цель, поскольку это позволит развивать инфраструктуру, создавать рабочие места, "чтобы люди не уезжали за границу, а работали в Украине", и привлекать туристов.

С кем будет соперничать Украина и во сколько обходятся игры

Страну-хозяйку зимней Олимпиады-2030 определят в 2023 году. Страну, принимающая летнюю Олимпиаду-2032 определят 2025 году.

На проведение Олимпиады-2030 претендуют Япония (Саппоро), США (Солт-Лейк Сити), Испания, Андорра и Франция, а также Канада (Ванкувер).

За проведение Олимпиады-2032 конкурируют Индия (Мумбаи), Индонезия (Джакарта), Катар (Доха), Германия (Рейнско-Рурская область), Испания (Мадрид) и Австралия (Квинзленд).

Последняя летняя Олимпиада 2016 года обошлась Бразилии в $20 млрд. Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи стоила России $51 млрд. Самая дешевая Олимпиада последних лет прошла в 2010 году - $7,6 млрд. Это объяснялось тем, что в Канаде уже была хорошо развитая инфраструктура, поскольку страна уже три раза принимала олимпийские игры.

В одном из интервью Олег Немчинов, который занимал пост государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины, предположил, что Украина вряд ли вложится в $10 млрд, поскольку "по зиме у нас кроме аэропорта ничего нет".

Реально ли получить право на Олимпиаду?

О том, чтобы принять Олимпийские игры в Украине последний раз всерьез говорили при Януковиче.

В 2013 году президент заявил, что Украина подала заявку на проведение зимней Олимпиады-2022. Ее планировали принимать в Карпатах.

Это предшествовала подготовка, которая началась еще в 2010 году - как только "регионалы" пришли к власти. В бюджет ежегодно закладывались соответствующие суммы, а Янукович презентовал этот процесс как свою личную инициативу. Курировали его вице-премьеры - сначала Борис Колесников, потом Александр Вилкул.

И, несмотря на скепсис "оранжевой" оппозиции, тот же Львов в лице мэра Садового идею проведения соревнований поддержал. Да и население Украины, судя по опросам, к идее отнеслось положительно - "за" высказались более 70% опрошенных.

При этом в 2012 году власти страны успешно провели футбольный чемпионат Европы, что добавило Януковичу аргументов насчет Олимпиады. Ее планировали провести во Львове, Тисовце и Боржаве. А сохранившиеся еще с тех времен планы и схемы, как мы показывали выше, начали доставать из архивов сегодня.

Летом 2014 года Львов отозвал свою заявку. Накануне премьер Арсений Яценюк встречался с главой МОК Томасом Бахом - и они вместе пришли к выводу, что в условиях войны и жесточайшего экономического кризиса Украина принять игры не сможет.

В итоге олимпийские игры 2022 года достались Пекину. А Яценюк тогда заявил, что Украина будет думать над тем, чтобы подать заявку на игры 2026 года. Но ее так никто ни не подал.

Здесь нужно понимать, что заявка на Олимпиаду требует от страны серьезных организационных преобразований и стойкого финансирования. Как видим, при Порошенко от этой идеи отказались, что и было понятно: экономика рухнула вдвое в сравнении с временами Януковича.

А сейчас, учитывая коронавирус, ситуация в Украине стала еще хуже. И с учетом того, что пандемия подкосила экономику на 2-3 года вперед, непонятно, как будут реализовывать новую заявку на Олимпиаду.

С другой стороны, до 2030 года времени еще много - видимо, на это и делается расчет. За десять лет Украина по идее сможет профинансировать строительство объектов.

Но это в теории. На практике же у нас нет примера успешной реализации столь долгосрочных планов. До 2030 года в стране, видимо, еще не единожды поменяется и президент, и министр спорта. А значит, и приоритеты тоже могут измениться.