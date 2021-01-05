Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассказал о планах властей страны по поводу иконы, месяц назад подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Политик намерен вернуть реликвию ее прежним владельцам.

Как пишет в Фейсбуке "Балканский обозреватель", об этом Додик сообщил 5 января на пресс-конференции, выписавшись из больницы, где он почти месяц лечился от коронавирусной инфекции.

В издании напомнили заявление Додика о том, что 300-летнюю икону святого Николая нашли в Луганске, а СМИ обнародовали фотографию иконы с печатью, доказывавшей принадлежность этого объекта религиозного искусства еще Советской Украине.

На просьбу прокомментировать ситуацию с иконой Додик ответил, что в его стране сфабриковали фейковую история о происхождении изображения и что Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", - заверил он.

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины добавил, что позиция посольства Украины по поводу иконы основана на сообщениях СМИ - то есть "на основе вашей (журналистов - Ред.) лжи".

Додик пообещал вернуть икону тем, от кого он ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону. Я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", - сказал политик.

Как писала "Страна", в середине декабря боснийцы подарили Лаврову 300-летнюю украинскую икону, якобы вывезенную из неподконтрольного Киеву Луганска. В связи с чем посольство Украины направило ноту в МИД Боснии и Герцеговины. Однако вскоре МИД РФ вернул икону дарителям.

На этом скандал не закончился. Накануне нового года бывший глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской Драган Савич заявил, что православная икона была вывезена из Донбасса через территорию РФ и Сербии.

На это заявление у Додика отреагировали заверением, что икона принадлежала семье из Сербии.