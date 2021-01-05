Экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, которая недавно закрыла свои общественный организации, вопреки слухам все еще находится на территории Украины, как и писала "Страна", со ссылкой на источники в погранслужбе.

Сегодня и.о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал о встрече с ней в Киеве в Facebook.

По словам нового и.о министра энергетики, Ульяна Супрун пришла в гости к ним в ведомство и подарила свою книгу "Мочи манту". Витренко добавил, что с Супрун всегда "интересно и полезно" поговорить, а ее книжку о видении здоровой Украины стоит прочесть.

"В целом эта встреча выглядит весьма логичной: "мать" антисоциальной медицинской реформы встречается с чиновником, который первым делом, заступив на пост, поднял почти в 2 раза тарифы на электричество для населения. Ну а если серьезно, то Витренко сейчас пытается решить задачу доказать западным посольствам и "соросятам", что он "свой", а не "коломойский". А потому он будет встречаться и с Супрун, и с Лещенко, и с Сытником, и с другими духовными лидерами "движения семи посольств", - прокомментировал их встречу Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 4 января глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман сообщил "Стране", что Супрун уехала из Украины в США.

В то же время источники "Страны" в Госпогранслужбе сообщили, что она не покидала территорию страны.

Также сообщалось, что 1 января Ульяна Супрун написала пост о том, что прекращает вести свою страницу в Facebook.