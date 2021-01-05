Судьи Конституционного суда Украины приняли заявление по ситуации в связи с изданием указа президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого.

Полный текст заявления размещен на сайте КС во вторник, 5 января.

В заявлении дается понять, что судьи считают указ президента Зеленского противоречащим Конституции и законам Украины и выражается озабоченность самим фактом появления такого указа.

Правда, при этом, каких-либо прямых оценок конституционности или неконституционности указа президента не дается. Также не говорится о том будут ли судьи выполнять этот указ.

Но в целом из заявления следует, что КСУ указом недовольны.

Напомним, 29 октября Государственное бюро расследований вызвало главу КСУ Александра Тупицкого на допрос по делу об оказании влияния на деятельность хозяйственных судов ради вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Но Тупицкий не пришел на допрос.

После чего, 24 декабря, его вызвали в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. По данным "Страны", в документе были упомянуты статьи 384 ("Введение в заблуждение суда") и 386 ("Препятствование появления свидетеля") УК.

Затем, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО),в ходе которого определился с дальнейшими действии в отношении Тупицкого. После заседания Зеленский подписал заявление об отстранении главы КСУ от должности сроком на два месяца.

В КСУ заявили, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

Также "Страна" сообщала, что судьи КСУ соберутся для рассмотрения Указа Зеленского об отстранении Тупицкого во вторник, 5 января.